‘We zijn pas van het probleem af als we overgaan tot verplichte vaccinatie’

Hoe heeft u het afgelopen halfjaar ervaren?

“Wij hebben juist voor 1 juli 2019 heftige gesprekken moeten voeren met sommige ouders. Een aantal van hen heeft hun kind vervolgens alsnog laten vaccineren, maar er zijn ook een paar naar de opvang van een collega gegaan. Na 1 juli wist iedereen juist dat ze met kinderen die niet gevaccineerd waren, niet hoefden aan te kloppen bij ons. We hebben zo’n enorme maatschappelijke discussie op gang gebracht, alle kranten en media zijn bij ons langs geweest.”

Heeft u minder aanmeldingen ontvangen, nu u kinderen zonder vaccinatie weigert?

“Integendeel. We hebben meer aanmeldingen gekregen. Cijfers kan ik niet noemen, omdat mensen zich via veel verschillende wegen aanmelden: telefonisch, persoonlijk, per e-mail. Maar ik heb zelfs mails gekregen met de vraag of we niet in Den Haag een opvang wilden opzetten.”

Wat is voor u de reden geweest om vorig jaar al deze maatregel in te voeren?

“Ik ben een paar keer gehoord door de Haagse commissie die de regering adviseerde over de vaccinatiekwestie. Toen ben ik me meer gaan verdiepen in de materie. Ik kwam erachter dat de Wereldgezondheidsorganisatie elke drie maanden de stand van zaken rondom mazelen updatet. Je ziet dat het aantal besmettingen de laatste tien jaar enorm is toegenomen, juist ook in West-Europa. Toen mijn kinderen geboren werden, dacht ik er geen seconde over na om hen niet te vaccineren en waren de mazelen bijna uitgeroeid. Maar nu komt het weer terug.”

Hoe komt dat, denkt u?

“In het begin kwam dat door de gereformeerden in de Biblebelt en de zware SGP’ers, die hun kinderen niet laten vaccineren. Maar in het afgelopen decennium kwamen daar de ‘antivaxers’ bij. Die groep bestaat nu eenmaal, maar die bedenkt van alles – dat je van vaccinaties ADHD krijgt, of een hersentumor – en die slingeren van alles de wereld in.”

In Amsterdam deinzen veel kinderopvangcentra er nog voor terug om ongevaccineerde kinderen te weigeren. Waarom?

“Ze zullen waarschijnlijk bang zijn dat er ouders weggaan. En dat klopt, bij ons zijn er ook een paar weggegaan. Bovendien is het weigeren van ongevaccineerde kinderen een hele onderneming. Wij moesten bijvoorbeeld ook eerst in overleg met de oudercommissie. Andere kinderopvangcentra benaderen ons met de vraag wat voor flyers en brieven wij verzonden naar ouders toen we dit gingen invoeren. Veel ouders hebben niet de juiste informatie. Daarom hebben wij ook samen met de GGD en een kinderarts bijeenkomsten voor hen gehouden.”

Hoe kijkt u naar de maatregel die de Kamer heeft ingevoerd?

“Eigenlijk moet de overheid hierin doorpakken, in plaats van de kinderopvang. In Duitsland heeft de regering besloten om vaccinaties te verplichten, na een mazelenuitbraak in Berlijn. Pas als wij ook overgaan tot verplichte vaccinatie, zijn we van het probleem af. Wat we nu zien is dat wij bijvoorbeeld in Hoorn een hoop centra hebben met gevaccineerde kinderen. De ongevaccineerde kinderen wijken dus uit naar andere centra en clusteren daar samen. Als daar een kind besmet raakt, wordt het een broedplaats van ellende. Dan is het hek al snel van de dam.”