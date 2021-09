Wat te doen met al die plastic tasjes van flitsbezorger Getir? ‘Ik had er meer dan dertig’

Robbert Schep (35) met zijn Getirtasjes. ‘Een aantal heb ik al weggegooid.’ Beeld Michael Royall

Bij appontwikkelaar Robbert Schep (35) op kantoor wordt gretig gebruikgemaakt van de Turkse flitsbezorger Getir. “Na een paar dagen liep ik het kantoor in en zag een aantal tasjes liggen.” Schep probeerde meerdere keren om ze terug te geven aan de bezorgers, maar die zeiden telkens dat ze de tassen niet mochten aannemen.

“Dat is toch gek? De tassen zijn niet vies, je kunt ze zo weer gebruiken. Op een gegeven moment had ik wel dertig van die dingen.” Hij besloot daarom de tasjes zelf terug te brengen naar een van de ‘dark stores’ van Getir, de onopvallende bevoorradingspunten van waaruit bezorgers hun bestellingen rondbrengen.

Daar was een werknemer die, na kort protest, de tasjes wel aan wilde nemen. Maar: “Je betaalt voor de tas, dus je krijgt ’m erbij. Als we ’m zouden willen terugnemen, dan moet er beleid voor komen vanuit het hoofdkantoor, maar dat is er niet.”

Betalen voor tassen

Sinds 2016 is het in Nederland verplicht om te betalen voor een plastic tas, om zo het eenmalig gebruik ervan te verminderen. Klanten van Getir betalen 25 cent per tas. Een alternatief is er niet.

“Getir voldoet daarmee wel aan de letter van de wet, maar niet aan de geest ervan,” zegt Ernst Worrell, hoogleraar energie en grondstoffen aan de Universiteit Utrecht. “Onderzoek heeft aangetoond dat mensen 80 procent minder plastic tassen gebruiken als ze ervoor moeten betalen, maar bij Getir is er geen keus.” Daarbij moeten tassen zo’n tien keer hergebruikt worden om beter voor het milieu te zijn dan eenmalig plastic.

Ook het feit dat de tassen volgens Getir recyclebaar zijn, verandert daar weinig aan. Recyclen kost altijd nog meer energie dan hergebruiken. “Daarbij wordt een gerecyclede tas nooit meer een tas, daar is de kwaliteit te slecht voor. Dat plastic verdwijnt in een speeltoestel of plastic buizen.”

Klantenservice

Getir stelt dat bezorgers de tassen niet aannemen vanwege corona. “Onze tassen zijn echter herbruikbaar,” laat het bedrijf weten in een reactie. Op vragen over de duurzaamheid hiervan of beleid na de pandemie, geeft het bedrijf geen antwoord.

Zouden kartonnen tasjes, zoals concurrenten Gorillas, Flink en Zapp gebruiken, een oplossing zijn? Dat ligt eraan waar je naar kijkt, zegt Worrell. “Een papieren tas kan vaak iets meer energie kosten om te maken dan een plastic tas. Aan de andere kant is plastic veel vervuilender als het als zwerfafval in het milieu terechtkomt en uiteenvalt in microplastic.” Het beste is om de herbruikbare tasjes dan ook echt te hergebruiken, stelt Worrell. Dat scheelt energie in het maken van nieuwe tasjes, recycling en zwerfafval.

Achteraf twijfelt Schep of hij de tasjes wel naar Getir had moeten brengen. “Het is een bedrijf en dat pakt de ruimte die het krijgt. Misschien had ik de tasjes bij de gemeente moeten aanbieden. Die hebben Getir en andere flitsbezorgers zich hier immers laten vestigen.”