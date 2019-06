Wat speelt er in het Diemerbos? ‘Je hond is zo besmet’

Het Diemerbos is verlaten. Op een enkele wandelaar na is er deze zaterdagmiddag niemand in dit bos tussen Diemen en Zuidoost. Normaliter is het heel druk nu, zegt een medewerker van Staatsbosbeheer. Hij heeft net 18 bordjes opgehangen waarop staat dat het bos is afgesloten voor honden.

Afgelopen week zijn verschillende dieren ziek geworden die vaak in het Diemerbos werden uitgelaten. Toen vrijdag de tweede zieke hond overleed, is groot alarm geslagen. Hondenbezitters worden dringend afgeraden hun dier uit te laten in het bos, tot de oorzaak van de besmetting duidelijk is.

Boswachter Jan van Assema (40) heeft net de zwarte herdershond Chiva (3) en haar baasjes weggestuurd. Die had de symptomen, zegt hij bezorgd. Braken, diarree. “Ze zouden haar meenemen naar de dierenarts.”

Levendig

Chiva’s baasje Elsbeth de Wilde (64) maakt zich nog niet druk. “Ze is heel levendig,” zegt ze. Daar is geen woord van gelogen: Chiva springt uit de auto, tegen de verslaggever op. Al bespeuren we ook wat irritatie – ze zou een uur gaan lopen, en nou zit ze weer in de achterbak.

De Wilde en haar man komen elke dag in het Diemerbos om een uur te lopen met de hond. Zij werkt nog, als arts, hij is gepensioneerd. “Er komen hier elke dag tientallen honden,” zegt hij. “Ze besnuffelen elkaar, ze ruiken aan elkaars uitwerpselen. Als je even niet oplet, eten ze die ook op. Dus er hoeft er maar één iets onder de leden te hebben, en je hond is zo besmet.”

Anne Voorbrengen van Staatsbosbeheer. Beeld Marc Driessen

Boswachter Anne Voorbergen (38) loopt een zijpaadje op, het bos in. Dit is het begin van de natteneuzenroute, het gebied waar de hondenuitlaatservices, of zoals zij ze noemt ‘hussen’, mogen komen.

De route gaat door het bos en langs water. In 2011 stierven er honden in Almere door blauwalg, maar dat is nu niet aan de orde, zegt Voorbergen. “Blauwalg kun je zien. Dat is namelijk blauw. We hebben vanmorgen nog gekeken, en er is geen blauwalg.”

Hondenuitlaatservices

Er zijn acht professionele services die een gebruikersovereenkomst hebben met Staatsbosbeheer. Je mag namelijk niet zomaar met meer dan drie honden lopen. Dan vormen de dieren een roedel, waardoor hun gedrag kan veranderen. Vervelend voor passanten, en je weet nooit wat er gebeurt als zo’n roedel een nietsvermoedende teckel tegenkomt.

“Wij dachten eerst dat het aan het gras lag,” zegt de eigenaresse van een van de services, die niet met haar naam in de krant wil. Een van haar honden is afgelopen week ziek geworden. “Hij braakte grote hoeveelheden gras uit. In het Diemerbos lagen grote hopen gemaaid gras te rotten. Wij dachten dat het misschien daardoor kwam.” Of gif, neergelegd door een hondenhater? “Daar willen we niet aan denken.”

Het verraderlijke, zegt ze, is dat de symptomen niet verontrustend zijn. Braken, diarree, dat heeft elke hond weleens. “Alleen gaat het in dit geval heel snel achteruit.” Dat de zieke hond van haar bedrijf het gered heeft, is te danken aan het feit dat het baasje toevallig thuis was, zijn hond achteruit zag gaan en voor de zekerheid toch maar de dierenarts belde. “Diezelfde avond moest hij nog afscheid nemen. Maar zijn hond heeft wonderwel de nacht doorstaan, en het gaat nu stukken beter.”

De eigenaar van een van de overleden honden heeft de dierenarts gevraagd onderzoek te doen naar de doodsoorzaak. Normaliter duurt het twee weken voor uitsluitsel komt, de dierenarts heeft toegezegd haast te maken. “Dit waren allebei jonge honden, in de kracht van hun leven,” zegt de eigenaresse van de hondenservice. “Ik hoop echt dat iedereen zijn hond nu weghoudt uit het Diemerbos. Je vergeeft het jezelf nooit als je hond ziek wordt.”