Wat doen Amsterdamse restaurants met de kerstvoorraad?

Ron Blaauw (links) in zijn restaurant Ron Gastrobar. Beeld anp

De lockdown is hard aangekomen bij horeca-ondernemers, die voor het tweede jaar op rij hun inkomsten in het belangrijkste kwartaal van het jaar zien verdwijnen. Waar normaal gesproken alles vol zit rond de feestdagen, is het kerstdiner thuis met maximaal vier gasten dit jaar de norm. Hoewel de horeca al een vervroegde sluitingstijd had van 17.00 uur, zagen veel ondernemers een complete sluiting niet aankomen. Ze rekenden op een goede kerstlunch. Wat doen ze dit jaar met de kerstvoorraad?

Bestellingen

Groothandels Sligro en Makro laten weten dat ze volop in gesprek zijn met horeca-ondernemers over hun bestellingen voor de kerstperiode. Veel horecazaken hadden voor de aankondiging van de lockdown al bestellingen gedaan.

Zo ook Stephanie Lücken, mede-eigenaar van restaurant Rijsel in Oost. “Als ze alles eerder hadden dichtgegooid, konden we anticiperen. We hadden al een kerstmenu bedacht en inkopen gedaan. De timing is waardeloos.”

‘Gelukkig’ heeft de keuken nog geen vlees ingekocht en kan er veel teruggestuurd worden naar leveranciers. “Alles wat we nog over hebben, verwerkt onze chef om te bewaren voor later,” zegt Lücken. “Kippen worden ragout voor het personeel, de truffels worden verwerkt in boter en de kazen en groenten worden verdeeld onder het personeel.”

Alle medewerkers zijn maandag hard aan het schoonmaken, want Rijsel gaat de komende weken dicht. Geen afhaal, zegt Lücken, dat zou allemaal te gehaast gaan. “We komen in de eerste week van januari weer bij elkaar. Misschien gaan we dan, als de lockdown nog niet voorbij is, een afhaalmenu bedenken.”

Voedsel doneren

Bioscoop en restaurant FC Hyena in Noord wilde een speciaal filmprogramma in het restaurant organiseren. “Gezellig alle banken bij elkaar schuiven en kerstfilms tonen,” zegt floormanager Jeroen Kroes. “Met warme chocomel en glühwein.”

FC Hyena had geen speciale lunch, maar alle inkopen die ze voor het reguliere programma hadden ingekocht, doneert het bedrijf aan Helen’s Free Food Market en de Buurtbuik. Twee organisaties in Noord die overgebleven eten ophalen bij restaurants, om vervolgens gratis weg te geven aan mensen met een kleinere portemonnee.

Zodra bekend werd dat de horeca dicht moest, maakte oprichter Helen van der Bilt van Helen’s Free Food Market meteen een belrondje langs verschillende restaurants. “Dat is vaste prik na de afkondiging van elke lockdown. Restaurants bellen mij nooit zelf en dat is logisch: ze hebben vast andere dingen aan hun hoofd.”

‘Onwijs blij’

Van groente en fruit, tot zuivel en verse friet: bij restaurant Noorderlicht op de NDSM-werf aan het IJ in Noord heeft het bedrijf vijftien kratten met 150 kilo aan voedsel kunnen ophalen. “Hier zijn we onwijs blij mee,” vertelt Van der Bilt. Het is zo zonde als dat allemaal wordt weggegooid. Nu kunnen andere mensen er toch nog van genieten.”

“Voor ons was het een grote verrassing dat we de volgende ochtend al onze deuren moesten sluiten,” legt eigenaar Graham Sydney van Noorderlicht uit. Daarom hadden we ook zo veel voedsel over. We hoopten dat we afgelopen zondag nog konden werken.” Toch vind ik het een fijne gedachte dat het toch nog ergens naartoe gaat. En 150 kilo is nogal wat.”

Volgens Van der Bilt zijn er niet veel restaurants in Noord die meedoen aan de actie. Ze merkt dan ook een groot verschil met de eerdere lockdowns. “Veel hebben een afhaalservice en bij kleine restaurants wordt de voorraad onder het personeel verdeeld.”

Ook denkt Van der Bilt dat de eerdere avondlockdown meespeelt. “Restaurants moesten al drie weken om vijf uur dicht. Dan heb je simpelweg minder voorraad.”

Dinerboxen

Bij de Ron Gastrobars van sterrenkok Ron Blaauw blijven ze een bezorg- en afhaalservice bieden, waardoor ze niet veel eten hoeven te verspillen. “Tijdens corona begonnen we met de samengestelde dinerboxen en hier zijn we niet mee gestopt. Dit was gewoon een strategie voor als we nog een lockdown zouden hebben. En die is helaas gekomen.”