Wat dit Oranje nodig heeft: een wedstrijd met veel hand-voor-de-ogenmomenten

Een 8 voor Jack Grealish

Zondag speelt Engeland tegen Senegal, het land waarvan het Nederlands elftal, achteraf gezien verrassenderwijs, zomaar won met 2-0. De uitslagen van donderdag in acht nemend lag die soepele overwinning zeker niet voor de hand. Engeland zal niet over de Senegalezen heenlopen. Die kleine voetballandenlanden trekken zich aan elkaar op. Japan wint van Duitsland en Spanje? “Waarom winnen wij dan niet van Engeland?”

Ik hoop wel dat Grealish tegen Senegal een doelpunt maakt. Een hekel hebben aan een speler berust meestal op vooroordelen. Ik vond Grealish altijd een showboat zonder rendement. Het interview met hem in de Guardian van vrijdag veranderde alles. Zijn doelpunt tegen Iran kwam ter sprake dat hij vierde speciaal voor een jonge City-fan, Finlay, spastisch, net als Grealish’ zus Mollie. En hij houdt een monoloog over de techniek en het dribbelen van Bernardo Silva, ‘de beste voetballer met wie hij heeft gespeeld’. Als ze op Anfield spelen en iedereen fluit ze uit, schreeuwt Bernardo: “Geef mij de bal.” Hij citeert Luke Shaw, die tegen hem zei dat je in het trainingskamp meteen de jongens van City eruit kon halen. “Jullie hebben altijd een bal bij je,” zei hij.

En Grealish vertelt dat ze in de kleedkamer bij Aston Villa op hun telefoon zaten te kijken, terwijl bij City de ballen door de kleedkamer vliegen, ‘allemaal gasten die twee keer raken spelen’. Zoveel energie en zoveel pure voetballiefde kwamen er uit zijn mond, dat alle ergernis verdween.

Jack Grealish. Beeld REUTERS

Een 9 voor Romelu Lukaku

Ook Lukaku dankt zijn sympathie aan een interview. Vlak voor het WK 2018 sprak hij met The Players Tribune en vertelde dat hij zijn moeder een keer water zag toevoegen aan een halvolle fles melk. Hij nam zich voor om zo’n goede voetballer te worden dat ze later nooit meer armoede zou kennen. Die Lukaku zagen we donderdagmiddag kansen missen die België de plaatsing voor de volgende ronde kostten, al telde de kopbal niet mee omdat De Bruyne de bal van achter de doellijn haalde. Hoewel ‘achter de lijn’ sinds Japan-Spanje een hele nieuwe inhoud heeft gekregen.

Lukaku schoot op de paal, kopte in de handen van de keeper, kreeg een verassende bal niet in het doel van een meter afstand en liet een harde voorzet van zijn scheenbeen springen. Na afloop huilde hij en sloeg een dug-out in elkaar. Ik hoorde dat de Belgen hem niks kwalijk namen. Het zou ook onrechtvaardig zijn geweest. Toen hij inviel werden ze pas gevaarlijk en tegen Kroatië wil echt niemand spelen.

Romelu Lukaku. Beeld AP

Een 8 voor Virgil van Dijk

Wat ik nu doe is gevaarlijk, omdat Nederland al enige uren na het verschijnen van dit stukje tegen Amerika speelt. Ik wil het hebben over ons middenveld, een gatenkaas van wereldwijde proporties. Soms zag je, zelfs tegen Qatar, rond de middenlijn ruimtes liggen, niemandslanden van veertig bij twintig meter. Dit had te maken met de taakopvatting van onze nummers tien die ruimtes niet opvullen en gebrekkig doordekkende verdedigers. Dat terwijl het Amerikaanse middenveld de sterkste linie is. Ik gun ons ‘derhalve’ (voetbaltaal) een compact middenveld en een 3-2 overwinning na een 0-2 achterstand. Wat het Nederlands elftal nodig heeft, is een opwindende wedstrijd met veel hand-voor-de-ogenmomenten en geschreeuw bij de bovenburen. In de 99ste minuut de winnende: kopbal van Virgil uit een corner.