Wat betekent de ‘zelfwoonplicht’ voor de Amsterdamse woningmarkt?

Beeld ANP

Matthijs Korevaar, econoom en universitair docent aan de Erasmus Universiteit, deed onderzoek naar de evolutie van de woningmarkt. “Het is evident dat dit bijvoorbeeld starters op de koopmarkt een voordeel gaat geven,” zegt hij. “In die zin kan de maatregel gaan doen wat het gemeentebestuur beoogt: woningzoekenden iets meer kans geven ten opzichte van commerciële beleggers. Het kan zijn dat de prijzen van woningen die onder de grens vallen, geremd worden.”

Korevaar gaat verder: “Wat je wel zal zien is dat woningen met een hogere WOZ-waarde dan die 512.000 euro, nog interessanter zullen worden voor beleggers. Zij zullen mikken op juist die woningen, waardoor de prijzen daar verder kunnen stijgen. Als beleggers bijvoorbeeld een vereist brutorendement hebben van 3,5 procent per jaar, zouden panden met een totale huuropbrengst boven de 1500 euro per maand nog rendabel kunnen zijn.”

“Als het allemaal doorgaat moet Amsterdam goed naar de uitvoering kijken. Worden woningen niet samengevoegd, om boven die 512.000 euro uit te komen? Krijg je geen pakketjes woningen? En wat je in Amsterdam veel ziet: van die echte beleggingspanden worden vaak verkocht als benedenwoning en twee etages erboven. Dan zit je altijd al op een miljoen.”

Leegstand

Gert-Jan Bakker van de Woonstichting is ‘heel tevreden’. “Dit gaat wel iets betekenen voor de positie van de Amsterdamse kopers. Van mij had het bedrag nog wel iets hoger gemogen, zeg zeven ton, maar dat kan juridisch niet. Maar met 512.000, ik begrijp dat hiermee ongeveer 60 procent van de woonvoorraad is beschermd, kom je al een eind.”

Bakker: “Je hebt een groep beleggers die de hele dag Funda afstruinen en blind enorme bedragen bieden. Mensen die nu nog tegen beleggers moeten opboksen, krijgen simpelweg meer kans. Ze concurreren straks alleen nog maar met andere mensen zoals zij. Ik verwacht dan ook dat door zo’n maatregel de prijs sneller zal stabiliseren.”

“Het gevaar bestaat wel dat die woningen worden gekocht door beleggers om ze vervolgens vijf jaar leeg te laten staan, maar die kans is niet zo groot: dat betekent een risico waarvan ik niet verwacht dat veel beleggers bereid zijn het te nemen. Bovendien mag je een woning niet leeg laten staan, daar zal handhaving de komende tijd wel extra aandacht aan moeten geven.”

Goed voor de buurten

Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis zegt ‘heel veel begrip voor deze maatregel’ te hebben. “Het beschermt particulieren die een huis willen kopen. Wij zijn er voor bewoners en deze maatregel geeft hun iets meer ruimte. Beleggers, die op zoek zijn naar rendement, daar valt voor gewone particulieren niet tegen te concurreren.”

“De stijgende prijzen zullen hierdoor geremd worden en dat is heel goed, er is sprake van een zwaar overspannen markt in Amsterdam. Mensen kunnen de prijzen nu al niet betalen, laat staan dat ze een schijn van kans maken bij woningen die nóg meer geld moeten kosten. De woningmarkt is uit balans omdat er te weinig woningen zijn. We zijn daarom voorstander van maatregelen die ervoor zorgen dat huizen beter beschikbaar worden voor mensen die een huis willen kopen om in te wonen.”

“Het is ook voor buurten heel goed als huizen worden gekocht door mensen die er daadwerkelijk gaan wonen. Bij beleggerswoningen gaan niet alleen de huren vaak de lucht in, maar vaak kunnen huurders er ook maar tijdelijk terecht. Je hebt doorstroom die niet goed is voor buurten. Wellicht dat dit helpt om de stad weer te laten functioneren als een sociaal geheel.”

Wat wel ingewikkeld is, zegt De la Porte, is dat je overloopgebieden kan krijgen: omliggende gemeenten die nu al last hebben van mensen die uitwijken naar bijvoorbeeld Weesp, Diemen en Amstelveen.

Rob Ellermeijer, wethouder wonen van Amstelveen, herkent de problemen. “De situatie hier is vergelijkbaar met die in Amsterdam: de woningmarkt is overspannen. Er is een mismatch tussen vraag en aanbod en gewone Amstelveners vissen vaak achter het net. Die zijn dan kansloos bij de koop van een woning. Wij begrijpen dus goed wat Amsterdam doet en hoewel ik voor de besluitvorming in ons college van b. en w. en gemeenteraad uitloop, kan ik wel zeggen dat ik de verwachting heb dat we ook in Amstelveen het instrumentarium zullen optuigen waarmee we gebruik gaan maken van de Wet Opkoopbescherming. We zijn daar al voorbereidingen voor aan het treffen.”

Druppel op een gloeiende plaat

Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam, is tot slot minder enthousiast: “Wij vinden dat alles wat kan bijdragen aan een beter functionerende woningmarkt moet worden toegejuicht, maar de opkoopbescherming zoals het college die nu presenteert, behoort daar niet toe. Dit is een oplossing, maar niet voor het probleem zoals het er nu ligt: die beleggers die hiermee overal de schuld van krijgen, zijn al weg. Ze kopen al langer niet meer om te verhuren, daarvoor zijn Amsterdamse huizen al te duur.”

“Het probleem is zichzelf al aan het oplossen, de tendens is dalend. Dit gaat een druppel op een gloeiende plaat zijn. In plaats van dat de gemeente beleggers hier nu overal de schuld van gaat geven, zou ze beter naar haar eigen rol kunnen kijken: ze zijn nagenoeg gestopt met huizen bouwen. Bouwers willen wel, maar met de investeringen die ze hier moeten doen, denken ze: ik ga wel ergens anders heen.”