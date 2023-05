Waldemar Torenstra is de zoveelste BN’er die zijn roadtrip door de VS filmt

Ondersteboven van de Amerika's Beeld BNNVARA

Waldemar Torenstra roadtript door Amerika met de camera in zijn kielzog en in een eerste reflex haal je dan toch je schouders op. Het is al zo vaak gedaan dat je er gerust een vraag van kunt maken bij Pim-Pam-Pet: noem een BN’er die een reisserie maakte door de VS. Draai je de T, dan is het antwoord Tijs van den Brink. De L? Leo Blokhuis. Met de E is het Eva Jinek. Of Eelco Bosch van Rosenthal.

Torenstra trok eerder voor BNNVara op de motor door Afrika, wat niet per se geslaagd was. De clichés lagen er voor het oprapen en dat gevaar is in Amerika natuurlijk weer levensgroot. De start vanuit een tentje met uitzicht op Manhattan beloofde niet veel goeds.

Goed werd het dit keer wel, want Ondersteboven door de Amerika’s heeft een eigen, nieuwe invalshoek: de inheemse volkeren ‘van New York tot aan het oude Incarijk in Peru’. In de geschiedenisboekjes vinden we daar weinig van terug. Bloeiende culturen waren ten onder gegaan door Europese ziektes waardoor kolonisten zoals de zeventiende-eeuwse Nederlanders alleen de treurige resten aantroffen. Torenstra: “Alsof je Europa beschrijft door na de Tweede Wereldoorlog te komen kijken in de concentratiekampen.”

In de eeuwen daarna bleven de inheemsen in het verdomhoekje zitten. Torenstra sprak stokoude chiefs die waren gekleineerd en onderdrukt. Ze vertelden trots hoe hun culturen hadden standgehouden, al was het een gek gezicht dat zij nogal eens getooid waren met een all-American baseballpetje.

Er was toch al genoeg om de grijze cellen aan het werk te zetten. Zijn democratische idealen zoals vrouwenrechten van de inheemse stammen in de VS overgewaaid op verlichtingsfilosofen als Rousseau en Voltaire die hierover lazen in de verslagen van missionarissen? En Torenstra spreekt nadrukkelijk van ‘onze kolonisten’ als de verantwoordelijken voor het droeve lot van de inheemse volkeren. Moeten wij Nederlanders daar dan iets mee?

De keuze tussen het platgetreden pad en iets nieuws kreeg vrijdag al een gezicht door de op het eerste gezicht veelbelovende afvalrace Het onbekende. Twee teams komen daarin steeds op een tweesprong: kiezen ze voor de bekende weg of het ongewisse alternatief dat mogelijk een voordeel oplevert, maar misschien juist niet?

Het leidt tot boeiende discussies en groepsprocessen. Het zijn dilemma’s waar Torenstra ook voor heeft gestaan en als kijkers kunnen we ons gelukkig prijzen dat hij niet heeft gekozen voor de bekende weg.

