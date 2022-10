Waarom Jelle de Graaf zich vastlijmde op de tafel van Beau: ‘Ja, het was ongemakkelijk’

Klimaatactivist Jelle de Graaf lijmde zich live in de uitzending van talkshow Jinek vast op de tafel.

“Het is in deze crisissituatie niet normaal om in talkshows tien minuutjes over klimaat te praten, twintig minuutjes over de Donald Duck en vijf over een boek van een wielrenner. We zouden het elke dag over deze crisis moeten hebben,” zegt Jelle de Graaf de ochtend na zijn actie aan de telefoon.

De klimaatactivist lijmde zichzelf dinsdagavond vast aan de tafel bij talkshow Jinek. Het zorgde voor een ongemakkelijke situatie aan tafel en ongetwijfeld ook bij kijkers, al redde vervangend presentator Beau van Erven Dorens zich uit de situatie door kalm te blijven.

De Graaf was samen met Emilie Gordenker, directeur van het Van Goghmuseum, uitgenodigd om te discussiëren over de wereldwijde acties in musea waarmee klimaatactivisten aandacht vragen voor de klimaatcrisis. Zo lijmden activisten zich de afgelopen maanden vast aan bekende kunstwerken en werd er tomatensoep over een kunstwerk van Vincent van Gogh gegooid.

Ongemakkelijk

In lijn met die acties kaapte De Graaf dinsdagavond het gesprek bij Jinek en lijmde zichzelf live op televisie vast aan de tafel. Hij denkt niet dat klimaatactivisten nu minder snel uitgenodigd zullen worden voor talkshows; daar zaten ze toch al nauwelijks aan tafel, zegt hij. “Net zoals klimaatwetenschappers en mensen die worden geraakt door deze klimaatcrisis,” zegt De Graaf. “Dat is het hele punt van deze actie: ik denk dat ik hier meer impact mee heb gehad. Al vermoed ik dat ik zelf voorlopig nergens meer word uitgenodigd.”

Dat er mensen zijn die zijn actie ongepast of ongemakkelijk vinden, begrijpt hij. “Dat ongemak straalde ook van mij af, maar je ziet ook dat met ongemak het gesprek op gang wordt gebracht,” aldus De Graaf. “Door dit te doen doorbreek ik de gewone gang van zaken. En dat is nodig. We geven nog steeds meer geld uit aan fossiele subsidies dan aan klimaatbeleid.”

Piratenpartij

De Graaf zegt dat de redactie van Jinek niet op de hoogte was van zijn actie, al zal die ook niet helemaal onverwacht zijn gekomen. In Amsterdam was hij eerder fractievoorzitter van de lokale Piratenpartij, later werd hij fractiemedewerker van Bij1. Voor de Piratenpartij was hij naakt te zien op een verkiezingsposter. Ludieke acties zijn hem dus niet onbekend.

Uiteindelijk werd De Graaf in het reclameblok met tafelblad en al de studio uitgetild. Op filmpjes op sociale media is te zien dat hij bij het kantelen van de tafel af valt. “Daar hebben ze wel een risico genomen, ik heb er een lichte brandblaar aan overgehouden. Maar dat is het punt niet, het is overal crisis, daar moet het over gaan.”

Denkt De Graaf dat de boodschap bij kijkers is blijven hangen? “Door dit soort acties gaan mensen die niet nadenken over het klimaat er met andere ogen en urgentie naar kijken. Bij sommigen blijft dan de boodschap hangen, bij anderen niet.”

Reactie Beau van Erven Dorens Presentator Beau van Erven Dorens, die inviel voor collega Eva Jinek, zegt dat de redactie van Jinek de actie niet zag aankomen. “Dat klinkt naïef, maar uit voorgesprekken met onze redacteuren bleek niets. De man was ontzettend aardig, had een keurig pak aangetrokken. Heel goed gespeeld allemaal. Aan tafel bleek wel dat hij heel zenuwachtig was. Ik probeerde hem nog op zijn gemak te stellen. Dat lukte niet echt.” Van Erven Dorens vond de situatie wel bedreigend en intimiderend, omdat De Graaf aan tafel naar zijn binnenzak greep. “Dat was lijm, maar dat weet je dan natuurlijk niet. Ik schrok heel erg, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Het zijn scary tijden.” Uiteindelijk werd de beslissing genomen om de klimaatactivist tijdens het reclameblok met tafel en al weg te dragen. “Toen die niet door de deur paste en schuin ging, viel hij er vanaf. Die lijm was kennelijk niet zo stevig. Bij het afvoeren riep hij: ‘Ik verzet mij niet, ik verzet mij niet’, maar ze hielden hem niet eens vast. Hij heeft boven een colaatje gedronken en is naar huis gegaan. Ik begreep dat hij had gezegd dat het met die handen wel goed zou komen. Hij zou er een paar dagen last van hebben.”