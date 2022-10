Waar moet je heen tijdens ADE? Het Parool tipt 6 evenementen

Beeld Tess Kievit

1. House of Hope in Dominicuskerk

Een feest in een kerk is niet meer zo bijzonder in Amsterdam, maar een feest dat ook mede door de kerk wordt georganiseerd hebben we nog niet eerder gezien. Met de Homebass Foundation en Regenboog Groep organiseert De Protestantse Kerk in de Dominicuskerk House of Hope. Clubgangers zullen samen met ongedocumenteerden, dak- en thuislozen en anderen die normaliter maar beperkt toegang hebben tot een evenement, dansen op de beats van producer en dj Mees Dierdorp. Iedereen is welkom op het feest dat geopend zal worden door predikant Arjan Broers, die zelf ook beseft dat ‘de kerk kampt met leegloop’. Hij hoopt dat de bezoekers zich na het feest zich afvragen of de kerk toch iets voor hun is. En anders heb je een leuke dag gehad.

Vrijdag 21 oktober van 16.30 tot 21.30 uur, toegang 25,99 euro (maatschappelijk partners tegen gereduceerd tarief), Spuistraat 12

2. Clone Records in Radio Radio

Radio Radio is misschien wel de meest knusse club van Amsterdam. Dat doet overigens niets af aan de kwaliteit: ook dit jaar is de programmering van hoog niveau, met op donderdag een showcase van het Rotterdamse label Nous’klaer. Geheel volgens traditie keert ook Clone Records, eveneens uit Rotterdam, terug in het Westerpark: labelbaas Serge kruipt achter de draaitafels, net als de Amsterdamse Afra, die met haar vinylplaten al jaren bezig is de wereld te veroveren en tevens resident is bij het befaamde queerfeest Spielraum. Met de Duitse dj en producer Anthony Rother aan hun zijde is deze electro-avond meer dan compleet.

Zaterdag 22 oktober van 23.00 tot 05.00 uur, toegang 21 euro, Pazzanistraat 3

3. Family Affair: Amsterdams ‘gezelligste’ talenten in Kopstootbar

Wie op de eerste dag van ADE naar een Amsterdams feestje wil, moet woensdag naar de Kopstootbar, aan de rand van het Leidseplein. De Kopstootbarfamilie - ‘het beste dat Amsterdam te bieden heeft’ - draait daar de hele avond plaatjes. Allemaal talenten uit eigen stad, zoals Joey Crodino, Joya Blaauw, Sunny en Janna Luna, zullen de muziek verzorgen en hun talent laten zien op het vertrouwde feestje Family Affair.

Woensdag 19 oktober van 23.00 tot 05.00 uur, toegang aan de deur 5 euro (eerste honderd bezoekers gratis), Marnixstraat 429

Beeld Tess Kievit

4. Dj Bone’s Homeless Homies in Radion

Elk jaar op ADE en nu harder nodig dan ooit: het feest van de uit Detroit afkomstige dj Bone waarmee hij geld ophaalt voor de internationale stichting Homeless Homies en de daklozenopvang in Nederland. Grote namen uit binnen- en buitenland draaien in de vier zalen van Radion. Verwacht stevige techno met hier en daar een vleugje house van onder anderen Carlos Valdes, Dubfire, Juan Sanchez, Mella Dee en de Oekraïense Nastia – die sinds de oorlog in haar thuisland in Amsterdam woont – hebben kosteloos hun medewerking toegezegd. Nieuw dit jaar is dat bezoekers ook kunnen bieden op persoonlijke eigendommen van dj's, dus wie weet ga je nog met een mooie plaat van je favoriete dj naar huis.

Zaterdag 22 oktober van 12.00 tot 20.00 uur, toegang 41 euro, Louwesweg 1

5. Living Room Sessions ft. Joris Voorn & Johana Kroft in Hotel de L’Europe

Op initiatief van Philips hebben de Amsterdamse house- en technolegende Joris Voorn en de Tsjechische 3D-kunstenares Johana Kroft een audiovisuele tentoonstelling gemaakt, gratis te bezoeken. Deze meeslepende tentoonstelling nodigt uit om de synergie tussen moderne mediaformats te verkennen op een draadloos AV-systeem. Superieure beats van Voorn — die bekend is van hits als Ringo, Ryo en Antigone — gecombineerd met het visuele werk van Kroft, die al exposeerde in China en kunstinstallaties maakte voor onder andere het Art Pavilion bij de Venice Biennale en illustraties voor The New York Times. Wellicht is dit straks de toekomst? Ervaar het zelf.

Vrijdag 21 oktober van 12.00 tot 19.00 uur en zaterdag 22 oktober van 12.00 tot 17.00 uur, toegang gratis, Nieuwe Doelenstraat 2-14

Beeld Tess Kievit

6. Vandalized in Parallel

Hij draait al wat jaartjes mee en is geen onbekende meer in de Amsterdamse scene: Jarreau Vandal. Ook tijdens ADE mag hij aantreden met zijn eigen clubnacht in vaste thuisbasis en relatief nieuwe club Parallel, in de Tolhuistuin in Noord. Verwacht van artiesten als Bambii, Dj Travella en Jarreau Vandal zelf eclectische sets, want er komt muziek uit allerlei genres voorbij: elektronisch, hiphop en veel sounds met Afrikaanse invloeden. Eigenlijk alles wat ‘sexy dancefloor-friendly’ is. Als dat geen voorbode is voor een zwoele nacht...

Zaterdag 22 oktober van 00.00 tot 05.00 uur, toegang 18 euro, Buiksloterweg 5c