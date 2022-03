Vuilniswagens, fietsers, voetgangers: in de Spuistraat is de chaos compleet

Fietsers in de Spuistraat kunnen vaak geen kant op sinds hun fietspad is geofferd aan de voetgangers. In de spits loopt het soms volledig vast.

Het eerste wat opvalt is de oeverloze stoet van vuilnisauto’s die zich deze ochtend door de Spuistraat perst. Zes in een half uurtje tijd. Groot, zwaar en op geen enkele manier in staat tot manoeuvreren. Stapvoets gaat het, op de meeste plekken. Iedere keer als de remlichten rood oplichten, hoopt zich erachter een kluwen fietsers op.

Het is op veel momenten geen doen meer, je voortbewegen door de Spuistraat. Behalve met vuilniswagens is het ’s morgens vlak voor en na negen uur, de hyperspits, druk met alles dat op weg is naar werk, universiteit of afleveradres van bestellingen. Soms is het even een minuut rustig, maar vlak daarna staat het allemaal weer muurvast. Af en aan, gaat het.

Fietspad wordt stoep

Ooit was dat anders, in ieder geval voor fietsers. Vóór corona was het prima te doen: er was een vrijliggend fietspad waar enthousiast gebruik van werd gemaakt door verkeersdeelnemers met dezelfde snelheid. De stoep was voor binnenstadbegrippen riant en werd grotendeels niet uitbundig gebruikt.

Maar toen kwam corona en moesten we anderhalve meter afstand houden. Dat betekende van alles, maar ook dat het in de Spuistraat, die best belangrijke noord-zuidverbinding, vanaf de zomer van 2020 tijdelijk anders zou worden. Net als in andere straten. Het fietspad werd geofferd aan de voetganger, de fietser werd verplaatst naar de rijweg. Tussen de auto’s: het was niet ideaal, maar corona brak wel meer wetten.

Permanent

Nu blijkt de tijdelijke situatie permanent te worden: de straat wordt heringericht, het vrijliggende fietspad is nabij het Spui al verdwenen, langzaam maar zeker eet het trottoir de fietsstrook op. Alsof het nooit anders is geweest.

Met gevolgen dus voor het verkeer. Auto’s worden gehinderd door fietsers. Die om de haverklap de stoep op sturen als zich voor hun neus een onpasseerbare hoeveelheid auto’s heeft gevormd. Tel daarbij op dat er ook nog eens veel bouwverkeer is, vanwege de definitieve herinrichting, en de chaos is regelmatig compleet. Een andere route fietsen via de Nieuwezijds Voorburgwal is dit jaar geen optie: die wordt precies nu ook aangepakt.

Het lijkt beleid: de stad moet autoluw worden en er moet meer ruimte zijn voor voetgangers, staat in een aantal gebiedsplannen van de afgelopen jaren. Het afsluiten van het fietspad wegens de coronamaatregelen gold als proef.

Slechts 3,5 meter breed

De Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond is kritisch. Een woordvoerder zegt: “De fietser moet met al dat andere verkeer samen rijden op een rijbaan van 3,5 meter breed, die effectief nog smaller uitpakt. Bij elke vuilniswagen die stopt voor een vuilniszak en elke lossende vrachtwagen is de doorgang praktisch afgesloten.”

Fietsers zijn vergelijkbaar met water, het stroomt door, zegt de woordvoerder. “Fietsers zullen dan het trottoir opgaan en daar blijven rijden. Of ze proberen zich langs zo’n vrachtwagen te wringen, wat link is. Het fietsen tussen Noord, Centrum en Zuid wordt moeilijker en onveiliger, terwijl in een autoluwe stad de fietsers juist gefaciliteerd zouden moeten worden.”

Tweerichtingsverkeer fietspad

Volgens stadsdeelbestuurder Micha Mos is de huidige situatie ‘niet het eindbeeld’. “Uiteindelijk wordt het beter, zoals het nu wordt is het niet de beste oplossing. Maar met het geld dat we nu beschikbaar hadden, kunnen we dit doen: een echte stoep aanleggen, waarop voetgangers de ruimte hebben.”

Mos wijst erop dat sinds ‘de knip’ vóór CS, waarbij autoverkeer voorlangs het station onmogelijk is geworden, er steeds minder auto’s gebruikmaken van de Spuistraat. “Daardoor kunnen fietsen en auto’s samen op de rijweg. Hoewel het soms kan gebeuren dat je als fietser klem staat achter een lossende vrachtauto. Hoe het verder moet? Ooit zou ik wel alle auto’s uit de Spuistraat willen halen en er een tweerichtingsverkeer fietspad aanleggen.”

De huidige situatie is volstrekt onvoldoende voor de Fietsersbond. “Er is een eenvoudig alternatief: het fietspad weer openstellen voor fietsers totdat het werk aan de Nieuwezijds Voorburgwal voorbij is. En intussen nadenken over een grondige herinrichting. Dan kan er een écht autoluwe fietsstraat komen.”