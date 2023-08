Vrouw van Edwin van der Sar deelt beelden van herstel na hersenbloeding

Edwin van der Sar. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Deze zomer werd Van der Sar op vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding. Hij lag ruim een week op de intensive care in een Kroatisch ziekenhuis. Daarna werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Nederland. Op 18 juli liet Van der Sar weten dat hij de intensive care mocht verlaten.

In de video die woensdag door zijn vrouw Annemarie werd geplaatst op Instagram, is te zien hoe Van der Sar stappen zet in zijn herstelproces. Op de beelden, begeleid door het nummer Step by Step van Whitney Houston, is onder meer zichtbaar hoe hij weer aan het wandelen is met zijn honden, spelletjes speelt en voorzichtig alweer oefeningen aan het doen is.

Eind mei werd bekend dat Van der Sar stopte als algemeen directeur van Ajax. De 130-voudig international, die in 2016 aantrad als de hoogste baas van de Amsterdamse voetbalclub, zag aan het eind van een matig verlopen voetbalseizoen geen toekomst meer voor zichzelf als bestuurder van Ajax.