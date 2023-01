Vreugdevuur Floradorp in Amsterdam toch door bewoners aangestoken

Het traditionele vreugdevuur in Floradorp werd toch aangestoken. Beeld Malika Sevil

De driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) meldde eerder dat het traditionele vreugdevuur niet kon doorgaan. Bewoners van Floradorp staken even later toch de kerstbomen en houten pallets in brand. De sfeer bleef ondanks de harde knallen goed. Wel stonden er een flink aantal politiebusjes paraat.

De politie en brandweer kwamen ter plaatse, waaronder ook de mobiele eenheid en het waterkanon uit Duitsland, zo liet een politiewoordvoerster weten. De waterwerper is er overigens niet om het vuur te blussen, benadrukt ze. De brandweer zette in op het beschermen van nabijgelegen woningen aan de Buikslotermeerdijk met een zogeheten waterscherm.

Rond 30 minuten na middernacht verloor het vuur aan intensiteit. Wel waaide er nog een flinke hoeveelheid rook richting de huizen.

‘Ontzettend jammer’

De brandweer oordeelde eerder dat het vuur bij windkracht 6, waar volgens het KNMI lokaal sprake van is, niet veilig en verantwoord kon doorgaan.

Burgemeester Femke Halsema zei eerder het ‘ontzettend jammer’ te vinden dat ‘de weersomstandigheden zo tegenzitten’. ‘We hebben allemaal uitgekeken naar een feestelijke jaarwisseling na twee magere coronajaren. Het vreugdevuur is een belangrijke traditie voor Floradorp,’ aldus Halsema. ‘Maar in de huidige omstandigheden is het niet verantwoord en we volgen het advies van de brandweer. De veiligheid van aanwezigen, omwonenden en bebouwing staat voorop.’

Politie rukte massaal uit. Beeld Malika Sevil