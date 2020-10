Vrees voor lockdown leidt tot drukte bij Amsterdamse kappers

Beeld ANP

De vraag of we in volledige lockdown gaan, hangt als een donkere wolk boven deze week. Veel mensen wachten het niet af en maken – met de verwilderde coronakapsels van het voorjaar vers in het geheugen – nog snel een afspraak bij de kapper, blijkt uit een telefonische rondgang langs kapsalons in Amsterdam.

“Je merkt echt dat mensen zenuwachtig worden,” zegt Marieke Wouda van Kinki Kappers op het Azartplein. “Er worden meer afspraken vooruit gepland. Tot en met dinsdag zitten we helemaal vol, daarna is het weer rustiger.”

Veel afspraken

Ook andere kappers merken dat veel mensen graag vóór dinsdagavond nog even de puntjes willen laten knippen of een nieuwe lik verf in hun haar willen. “Vooral afgelopen weekend hebben we het gemerkt. Vrijdag en zaterdag werden ineens veel afspraken gemaakt,” zegt Anouk La Rondelle van Team Kappers op het Waterlandplein.

Esther Gaakeer van Rob Peetoom op de Elandsgracht krijgt van klanten vaak de vraag of er weer een lockdown aankomt. “Dat weten wij natuurlijk ook niet, maar we merken wel dat het leeft. Het is daardoor absoluut drukker.”

Zwaarste maatregelenpakket

Dat veel mensen hun vizier wat nieuwe coronamaatregelen betreft op dinsdagavond hebben gericht, is niet verwonderlijk. Tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad afgelopen vrijdag bleef Rutte vaag of dinsdag eventueel extra maatregelen worden aangekondigd. Vanwege het toenemende aantal besmettingen wordt gevreesd voor een volledige lockdown, zoals het zwaarste maatregelenpakket in de routekaart voorschrijft. De premier liet weten dat het kabinet daar ‘maandag of dinsdag’ over zou beslissen.

Inmiddels heeft Rutte bekendgemaakt dat er dinsdagavond geen persconferentie wordt gegeven, maar slechts ‘een persmoment’. Haagse ingewijden vermoeden dat dan vooral zal worden gewaarschuwd dat het de verkeerde kant op gaat. Voor het eind van deze week staat dan mogelijk wel een persconferentie op de planning.

Maar áls die lockdown wordt afgekondigd, gaan de kappers dan dicht? Nee. Het verbieden van contactberoepen zoals tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar is niet aan de orde op de coronaroutekaart, óók niet in het zwaarst mogelijke maatregelenpakket. Dus lockdown of niet: de coronakapsels zoals we die in het voorjaar zagen, hoeven we hoe dan ook voorlopig niet terug te zien.