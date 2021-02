Voorraden hopen zich op bij gesloten kringloopwinkels

Kringloopwinkel Rataplan in Diemen die is gesloten vanwege de coronapandemie. Beeld Dingena Mol

Zonder een strakke organisatie zou het dezer dagen een chaos zijn geworden bij Rataplan in Diemen. Dan was het een beetje gegaan als zo’n lopende band in een fabriek waar het personeel even naar het toilet is en men is vergeten de band stil te zetten: er wordt van alles naar binnen geschoven, maar er wordt niets meer afgevoerd.

Royaal bemeten

Niets daarvan in Diemen. In de sorteerruimte van de kringloopwinkel weet iedereen wat-ie moet doen. En vooral: het pand is royaal bemeten en alle gesorteerde spullen vinden gerubriceerd en voorzien van prijsstickers hun weg naar opslagruimtes. “Gelukkig maar,” zegt bedrijfsleider Tessa Groot. “We verkopen aanmerkelijk minder, terwijl er nog steeds heel veel nieuwe spullen binnenkomen. Met dat laatste zijn we blij, want als we straks weer opengaan, verwachten we een stormloop en moeten onze voorraden op orde zijn.”

Iets soortgelijks zegt Menno Hoekstra, directeur van de kringloopwinkels De Lokatie. “We zijn nu voorraden aan het opbouwen. Dat gaat inmiddels zo hard dat we tijdelijk extra opslagruimte hebben moeten huren, anders kunnen we alles wat we binnenkrijgen helemaal niet kwijt.”

Het is kennelijk wat de lockdown en al dat thuiszitten met Amsterdammers doet: er wordt opgeruimd tot ver achter de komma en tegelijk brengen pakketbezorgers nieuwe troep tot aan de voordeur. Wie de hele dag op zijn werk zit heeft ’s avonds en in het weekend geen puf meer om met een stofkam door de troep thuis te gaan, maar nu er vanuit huis wordt gewerkt, gaan al die ongebruikte spullen ergeren.

Stroom spullen

En dat hebben de kringloopwinkel gemerkt: de spullen stroomden binnen. Weliswaar niet in dergelijke hoeveelheden als een klein jaar geleden, tijdens de eerste lockdown, maar nog altijd meer dan gebruikelijk. Prima dus, zou je denken. Ware het niet dat er nog maar mondjesmaat kleding, meubels of snuisterijtjes worden verkocht.

Dit moet niet al te lang meer duren, zegt Groot in een kantoor op de boevenverdieping van het pand aan de Weesperstraat. “We raken voller en voller, terwijl er tegelijk minder geld binnenkomt. We moeten alle zeilen bijzetten om de mensen die hier werken bezig te houden. We verkopen nu onder meer via internet. Dat is heel nieuw voor onze personeelsleden, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Hoekstra van De Lokatie is optimistisch, maar stelt ook dat dit niet nog twee maanden kan doorgaan op deze manier. “Op een gegeven moment houdt het op. Maar nu proberen we vooral te anticiperen op de drukte die nog komen gaat. Dat lijkt tegenstrijdig, maar toen we de vorige keer de deuren gesloten hadden, hebben we daarna nog heel goed verkocht.”

Textiel naar buitenland

Ook bij Sympany zien ze dat er nog steeds veel kasten worden opgeruimd. De organisatie zamelt kleding in de grote bakken op straat. Volgens Sanne de Lorme komt er nog steeds extra veel binnen. “Die textiel gaat naar grotendeels naar het buitenland, naar Oost-Europa vooral. Gelukkig loopt dat nog steeds redelijk goed door. Dat we veel binnenkrijgen is geen groot probleem: de kasten zijn straks een keer opgeruimd. Het is zaak dat we klaar zijn als het allemaal weer gaat lopen.”

In die zin ziet Groot ook graag de voordelen van de huidige situatie. “We leren hier veel van. Wat we ook doen is dat we mensen laten videobellen. Dan lopen we gewoon met de telefoon in de hand langs de kasten die we hier hebben staan. Op die manier verkopen we toch nog regelmatig van alles. Maar het is niet veel natuurlijk, als we straks weer open kunnen, gaan de vlaggen uit.”