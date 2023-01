Voormalig TunFun is nu een speeltuin voor iets oudere kinderen

'Dit gaat Amsterdam op de kaart zetten in het wereldje van urban sports.' Beeld Jean-Pierre Jans

Iedere zoveel minuten klinkt het even als een kleine aardbeving, de lepeltjes trillen nog net niet het kopje uit. Wie pal onder de trambaan zit, moet even een gesprekspauze inlassen als lijn 14 weer komt langsgedenderd. Eén ding is duidelijk: wat ooit TunFun was, mag nu dan Vrog heten, maar aan het karakter van de plek is niet zo gek veel veranderd.

De graffiti is gebleven, net als de witte strepen op het asfalt die het einde van de rijbanen aangeven. Waar ooit een voetgangerstunnel was om passanten veilig van de ene kant van het Mr. Visserplein naar de andere te loodsen, bevindt zich nog steeds de ingang van het complex, zoals de Amsterdammer dat al meer dan twintig jaar gewend is.

Binnenstadskinderen

Tienduizenden binnenstadskinderen moeten het zijn geweest die hebben gespeeld in indoor speeltuin TunFun. Op eindeloze regenachtige dagen vormde deze plek een uitkomst voor ouders die van gekkigheid ook niet meer wisten wat ze aanmoesten met hun kinderen.

Nu is het Vrog geworden, een speeltuin voor iets grotere kinderen. Een trampopark, zou je kunnen zeggen: waar tot voor kort klimtoestellen stonden, wordt nu gesprongen. In de andere kant van de voormalige verkeerstunnel kan worden gefreerund onder begeleiding. Binnenkort kunnen ook breakdancers er terecht.

4000 vierkante meter

Het is een van de grootste urban sporthallen van Nederland: 4000 vierkante meter, hartje Amsterdam. Peter de Jong van Vrog kan zijn geluk niet op. “Urban Sports zijn booming, ik ben heel blij om midden in de stad te kunnen zitten, bereikbaar voor iedereen. Dit gaat Amsterdam op de kaart zetten in het wereldje. Laatst hadden we al een paar Duitsers die hier speciaal voor ons naartoe zijn gekomen.”

Het is een plek met een geschiedenis, dat weet ook De Jong. TunFun kende hij natuurlijk, jaren geleden al dagdroomde hij er wel eens over: wat als ik onder het Mr. Visserplein zou kunnen komen te zitten met Vrog? “Met een van de eerdere eigenaren was ik al in gesprek, maar uiteindelijk kwam er iemand in die alleen maar een indoor speeltuin wilde. Ik dacht: dat gaat ’m niet meer worden.”

Failissement

Maar toen TunFun eind 2020 failliet ging en de gemeente vervolgens bedacht dat de ruimte als bestemming urban sports moest krijgen, rook hij zijn kans. “We zaten alweer een tijdje in Oost, bij de Jaap Edenbaan, maar daar was het niet groot genoeg: we groeiden uit ons jasje. Met een aantal andere gegadigden hebben we een plan ingediend en gelukkig werden wij uitverkoren om de ruimte te gaan vullen.”

Dat klinkt minder ingewikkeld dan het is: de tunnel loopt naar beneden en binnen is werkelijk niets recht. “Er bleek maatwerk voor nodig om de toestellen voor freerunning helemaal goed te krijgen, daar kan je niet de eerste de beste aannemer voor vragen. Gelukkig zijn er veel mensen die ons hebben ondersteund en is het gelukt het meeste waterpas te krijgen.”

Horendol van regels

De tunnel is ook een uitdaging op andere terreinen. Neem de verwarming: “Die stond uit en die staat eigenlijk nog steeds uit. De gemeente, onze huisbaas, krijgt de verwarming niet aan. Er zijn al deskundigen langs geweest, maar het lijkt nog niet zo eenvoudig.”

Ook blijkt de regelgeving voor trampolineparken steeds ingewikkelder te worden. De Jong, die al de nodige ervaring heeft in de branche, werd er af en toe horendol van. “Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk zijn de trampolines goedgekeurd. We zijn nu echt overveilig.”