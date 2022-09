Vooral de glimpen van emotie maakten het afscheid van koningin Elizabeth zo indrukwekkend

Het verbluffende camerastandpunt vanuit de nok van Westminster Abbey.

Op prime time herhaalde de BBC maandagavond ‘The State Funeral of HM Queen Elizabeth II’. Bijna integraal werd de uitvaart nog eens uitgezonden, voor wie die overdag had gemist of gewoon wéér wilde kijken. Nog eens dat verbluffende camerastandpunt vanuit de nok van Westminster Abbey en nog eens die processie via Buckingham Palace naar Windsor Castle. Nog eens die laatste groet van haar pony en haar hondjes.

“Een waardiger afscheid bestaat niet,” zei royaltydeskundige Jeroen Snel bij RTL Boulevard. Een dezer dagen moet blijken of de uitvaart het grootste tv-event ooit was, met misschien wel 4 miljard kijkers wereldwijd. Miljoenen aardbewoners denken ‘the queen’ persoonlijk te kennen door Netflixserie The Crown, terwijl niemand eigenlijk ooit preces heeft geweten wat er in haar omging. Dat is al eeuwenlang het mysterie dat vorsten omgeeft, het mysterie ook dat een monarchie overeind houdt.

NOS-correspondent Fleur Launspach meldde in het NOS Journaal dat 40 procent van de Britten de voorbije elf dagen een traantje heeft weggepinkt om het overlijden van hun koningin. In het BBC-verslag van de staatsbegrafenis was daar weinig van te merken, al stond het publiek rijendik langs de processie. Het BBC-commentaar leek woordelijk uitgeschreven, met hetzelfde opgelegd pandoer als de psalmen van de koorknapen in de kerk. De beeldvoering was afstandelijk, met veel minder indringende close-ups van gezichten dan we in Nederland gewend zijn bij beelden van de koninklijke familie.

Des te indrukwekkender was het als er even een glimp van emotie viel te ontwaren, zoals bij zoonlief Charles. Precies toen de met tweeduizend hoogwaardigheidsbekleders volgepakte Westminster Abbey het volkslied zong, God Save the King tegenwoordig. Lips kan zich alleen maar aansluiten bij Shownieuws-presentator Tooske: “Ach gossie, gossie.”

