Voor wie doen we al die tv-tests nog, behalve voor Emma Wortelboer?

Hemel, hel & regenboog. Beeld EO

Even had Lips gekeken naar de Pride Test van BNNVara maar eerlijk gezegd: hij weet het nu wel met die tests. De sekstest, de studententest, de kaktest – voor wie doen we dat eigenlijk steeds, behalve voor Emma Wortelboer? Beste bedoelingen natuurlijk, beetje lering, beetje vermaak, maar zo ondraaglijk licht en lang tegelijk dat Lips ze bijna nooit weet uit te zitten. Nu bleek het ook nog eens om een herhaling van de test van vorig jaar te gaan. Lips geloofde het wel.

Daarover gesproken: de EO-documentaire Hemel, hel & regenboog boeide wel. Die werd trouwens ook vorig jaar al eens uitgezonden maar toen zat Lips waarschijnlijk net naar de Nationale Kaktest te kijken. In de hoofdrol John Lapré (35), christen, gay en man met een missie. Zelf kreeg hij te maken met uitsluiting in kerkelijke kringen vanwege zijn geaardheid, iets wat hem naar de donkerste krochten van z’n gemoed dreef, maar tegenwoordig zoekt hij actief naar emancipatie van binnenuit.

Actueel thema, want eerder die dag had Lips gelezen hoe twee oud-leerlingen hun reformatorische school in Gorinchem wilden vervolgen voor het gevoerde antihomobeleid, waar leerlingen gedwongen werden om uit de kast te komen bij hun ouders.

Lips had bewondering voor Lapré, die herhaaldelijk volschoot maar tegelijk onwrikbaar de wereld wilde veranderen. Zijn wereld, of werelden eigenlijk, want het werd duidelijk hoe die twee nog ver uit elkaar liggen. Hoewel het gesprek op zijn voormalige middelbare school overliep van goede bedoelingen, klonk het niet alsof de regenboogvlaggen al besteld waren. En ook bij z’n gesprek met Gert-Jan Segers van de Christenunie zat de rem erop. Misschien ook omdat Lapré nogal zacht van aard was. Goed dat de EO een onderwerp als dit wil laten zien, dacht Lips, maar verandering – óók van binnenuit – behoeft misschien meer vuurwerk.

Reageren? hanlips@parool.nl.