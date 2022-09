Voor de elite-eenheid die zware criminelen naar de rechtszaal brengt was Holleeder gewoon ‘een pakketje’

Ewout in 'Ewout en de zware jongens'. Beeld RTL

Ewout Genemans maakt nogal wat mee. De ene keer dompelt hij zich onder in de Amerikaanse porno-industrie, de volgende week stort hij zich in het bendegeweld van Acapulco met de Mexicaanse politie. En dat allemaal onder het motto van zijn in reality gespecialiseerde zender: Echt. RTL5.

Dit keer mocht Ewout meerijden met de zwaar bewapende elite-eenheid die gevaarlijke criminelen van de gevangenis naar de rechtbank vervoert. De aflevering was daarom iets te melig ‘Mee met de zware jongens’ gedoopt. Een beveiliger liet zich verleiden om zijn favoriete passagier te noemen: “Holleeder was een grappige vent in de auto.” Niet dat het hem veel uitmaakt wie er op de achterbank zit. “Het is gewoon een pakketje voor me.”

Met de voorpubliciteit zat het wel goed. Dat de beveiligers rond het proces van onder meer Ridouan Taghi het gevoel bekroop dat handlangers zonnen op een bevrijdingsactie, werd tot nieuws gebombardeerd. Het leek Lips nogal wiedes gezien het spoor van geweld dat door de stad trekt. Prompt drong advocaat Inez Weski erop aan dat de te vervoeren verdachte niet bij naam werd genoemd.

Genemans kon gelukkig terugvallen op het ritje dat hij zelf mocht meemaken, gemaskerd en wel. Een spannend muziekje deed de rest. Verder was een als ‘poldercrimineel’ voorgestelde verdachte bereid gevonden om zijn transport te laten filmen, al werd er niet veel gezegd: “We zijn er bijna. Gaat het nog?” Poldercrimineel: “Ja, tuurlijk.”

Het is typisch Ewout. In de promo’s vliegen de vonken ervan af, maar dan ga je kijken en dan blijkt dat het eigenlijk best gezellig was. Volgende week stort hij zich op de Thaise snelweg voor een avontuur met ambulancebroeders die al heel wat verkeersslachtoffers hebben opgepikt. Benieuwd wat er na de montage overblijft van Ewout: de bodysnatchers van Bangkok.

