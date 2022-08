Volkomen voorspelbare levenslessen in Hoe gaat dat bij jullie thuis?

De familie Bouterse in Hoe gaat dat bij jullie thuis?

Na programma’s als Puberruil, Jouw vrouw, mijn vrouw en het populaire Bed & Breakfast is er weer een programma waarin er wordt geruild tussen twee huishoudens: het EO-programma Hoe gaat dat bij jullie thuis? Hierin lopen twee ouders met verschillende opvoedstijlen een paar dagen met elkaar mee.

In de eerste aflevering werden de gezinnen Boerendans en Bouterse met elkaar vergeleken. De verschillen waren duidelijk: bij de familie Bouterse was het motto, aldus moeder Sharon, ‘go with the flow’ en ‘de boel de boel laten’. Hun twee jonge kinderen mochten eten wat ze wilden en slapen waar ze wilden – regels waren er niet.

Haar tegenpool, Jeanine Boerendans, keek met nauwelijks verhuld afgrijzen naar dit ‘huishouden van Jan Steen’, zoals Sharon Bouterse het zelf noemde. In huize Boerendans was alles juist tot in de puntjes geregeld. Sharon was namelijk ooit event organiser en zag de dag nog steeds als een strak blokkenschema: “Een dag zonder planning vind ik uitzichtloos.”

Planning is ook wel nodig met vier kinderen waarvan de oudste het syndroom van down heeft. Bovendien was Jeanine’s man Wilfred voor zijn werk om de vier weken vier weken weg, en dan stond Jeanine er alleen voor.

Van Sharon kon Jeanine leren om wat vaker ‘de boel de boel te laten’ en omgekeerd kon Sharon wel wat meer planning in haar dag gebruiken.

Die levenslessen waren volkomen voorspelbaar. Leuker vond Lips de andere ouderstellen die vanaf hun luie bank geestig commentaar leverden. Voorlopige favoriet zijn Naomi en Rilles: “Hoezo, go with the flow? Met welke flow?!”

Reageren? hanlips@parool.nl.