Volendam - 20 jaar later laveerde tussen loodzwaar en vederlicht

Zes vriendinnen, zes meisjes, kinderen nog, die zich op de kop af twintig jaar geleden opmaakten voor een oud-en-nieuwviering in Café ’t Hemeltje op de dijk in Volendam. Niet wetende dat ze later op de avond vrienden en vriendinnen zouden verliezen en hun leven daarna nooit meer hetzelfde zou zijn.

De premisse van de reportage Volendam - 20 jaar later klinkt ijzingwekkend, maar het programma zelf is dat eigenlijk bijna niet. Van tevoren was Lips geïntrigeerd en vroeg zich af wat de cafébrand in de eerste minuten van 2001 voor de jonge vrouwen had betekend, maar hij kwam er maar niet achter wat nu precies het antwoord was op die vraag.

Zes sterke vrouwen zag hij, die na de brand en de nasleep ervan allemaal hun leven weer oppakten. Ze kregen vriendjes die echtgenoten werden en stichtten een gezin. Die brandwonden, dat was de buitenkant. Over die rampnacht werd vervolgens nauwelijks meer gesproken, vertelde Marga herhaaldelijk. “Je kwetsbaar opstellen, dat zit niet in de aard van de Volendammer.”

Het is een cliché natuurlijk, en alleen al daarom ongetwijfeld waar. Maar voor een klein uur televisie is het allemaal, helaas, wel een beetje schraal. Presentatrice Rachel Rosier ging met de inmiddels 34-jarige Eline terug naar het brandwondencentrum in Beverwijk. Verpleger Mark, die haar destijds opving, schoot vol en uiteindelijk brak ook Eline. Kwetsbaar, ze is nog niet klaar met die nacht: “Het verdriet zit er nog steeds, maar ik vind het moeilijk om erover te praten.”

De uitzending laveerde tussen loodzwaar en vederlicht en was precies om die reden deels onbevredigend. Niets over de pijn en de angst. Inderdaad: het zijn sterke vrouwen die de draad weer hebben opgepakt. De rampnacht heeft hun ook van alles gebracht, zeggen ze, Lips was vooral benieuwd wat dan precies.

