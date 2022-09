‘Voetballes’ en ‘een show’ – buitenlandse media enthousiast over Ajax

‘Ajax schitterde bij zijn terugkeer in de Champions League tegen een veel mindere en onnauwkeurige Rangers-ploeg’, schrijft de Spaanse krant Marca. ‘Het elftal uit Nederland speelde een briljante eerste helft, waardoor het de overwinning en de eerste drie punten kon binnenhalen. De thuisploeg behield de controle over de wedstrijd en maakte er in de tweede helft een eind aan.’

‘Ajax Amsterdam gaf Rangers FC in de eerste helft voetballes en pakte zijn eerste punten in Groep A. Mohammed Kudus voerde een show op met een mooi doelpunt en verschillende bewegingen met klasse,’ schrijft de Franse krant L’Equipe. Naast lof voor het Ajaxspel is er vooral veel kritiek op het niveau van Rangers, dat na twaalf jaar afwezigheid weer eens mocht aantreden op het hoogste Europese niveau. De krant noemt het spel van Rangers een ondermaats: ‘De Rangers waren ongevaarlijk en leken nooit te willen winnen.’

De Britse BBC schrijft over ‘hoe de gevierde terugkeer van Rangers in de Champions League uitliep op een debacle tegen het meedogenloze Ajax in Amsterdam.’ ‘De eerste helft was een nachtmerrie die de hoop op een overwinning in de Nederlandse hoofdstad, om de terugkeer op het hoogste Europese niveau luister bij te zetten, deed vervliegen.’

De Schotse krant The Scotsman spreekt over ‘een pak slaag’ voor Rangers en geeft alleen doelman Jon McLaughlin een ruime voldoende. ‘Geen van de vier doelpunten was aan hem te wijten.’ Over Ajaxverdediger Calvin Bassey, tot afgelopen zomer in dienst van Rangers, rept de krant met geen woord.

De Italiaanse La Gazetta dello Sport kopt: ‘De Nederlanders speelden de wedstrijd, de Schotten waren nooit echt gevaarlijk.’ En over Ajax’ eerste Italiaanse aanwinst: ‘Lucca verheugde zich met zijn ploeggenoten op de wedstrijd, maar bleef voor deze keer op de bank: zijn debuut in de Champions League zal een andere keer volgen.”