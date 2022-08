Voetbalcommentator Leo Driessen: ‘Ik vond het prachtig om Cruijff te interviewen, maar ergens ook weer niet, snap je?’

Officieel is hij met pensioen, maar nu de voetbalcompetitie weer van start gaat is voetbalcommentator Leo Driessen (1955) gewoon van de partij. Een interview aan de hand van trefwoorden over priester worden, Louis van Gaal en liedjes schrijven voor Marco Borsato.

Amsterdam

“Mijn vader was hoefsmid, rijkshoefsmid, in een Brabants dorpje, Megen. Ik heb z’n diploma thuis nog aan de wand hangen; hij slaagde op 19 april 1941. Het was een eerbiedwaardig beroep, maar toen de oorlog was afgelopen, waren alle paarden opgevreten. Dus op naar Amsterdam, werk zoeken. Hij ging in de kost in de Chasséstraat, het kan goed zijn dat ik daar ben geconcipieerd.”

“In 1955 kwam mijn moeder ook naar de stad; ze kregen een woning in het Jan Cupidohof, aan de Sloterplas, bij het haventje. Een fantastische plek om op te groeien. Iedereen werkte bij Fokker. Elke ochtend kwam er een bus van Maarse & Kroon en dan stroomde de hele buurt leeg. Mijn vader kreeg ook een baan in de fabriek op Schiphol, later werd ie chef werkplaats bij een verwarmingsbedrijf. Ik heb twee broers en twee zussen, ik ben de een-na-jongste. Een prima jeugd: voetballen en naar school. Ik woon nog steeds in West, bij de molen aan de Haarlemmerweg, tegenover de velden van DWS.”

Witte Paters

“Toen ik tien was, kwam op de lagere school een pater langs, pater Hensen. En die vertelde een prachtig verhaal over het missiewerk van de Witte Paters in Afrika. Met religie had ik niet veel, maar dat leek me een geweldig avontuur. Een jaar later kwam ie weer en toen de parochie van de Lourdeskerk in Slotermeer bereid was de opleiding te subsidiëren, was het pleit snel beslecht. Ik ging op mijn twaalfde naar het internaat in Santpoort, maar van het plan om priester te worden, kwam niets terecht. Het eerste jaar was nog heel streng, maar toen kwam flowerpower en kregen we gemengde klassen. De paters traden uit en hadden ineens vriendinnen op de kamer. Op het laatst werd het een soort commune, met steeds minder leerlingen, en na een paar jaar ging het internaat dicht. Een aparte tijd.”

Telstar

“Als jochie op het internaat kon je kiezen tussen de wedstrijden van Haarlem of Telstar, maar bij Haarlem kon je moeilijk glippen, terwijl je in Velsen-Zuid gewoon achter de suppoosten aanliep als die om half drie naar binnen gingen om de wedstrijd te kijken. Telstar is altijd een aparte club geweest: ambitieus, maar met een eigen karakter, origineel. Niet arrogant, maar heel warm, met bijzondere mensen die goed kunnen relativeren. Zoals directeur Pieter de Waard zegt: ‘Voetbal is bij Telstar een hinderlijke onderbreking van een geweldige avond.’ Welke club heeft nou als slogan ‘Voor hetzelfde geld winnen we’? En welke club krijgt het voor elkaar om Louis van Gaal voor een wedstrijd als trainer op de bank te zetten? We hebben hem gehouden aan wat hij ooit in Het Parool heeft gezegd, toen hij in 1977 voor de club ging spelen: ‘Ik kom Telstar redden’.”

Louis van Gaal

“Een van de meest consequente mensen die ik ooit heb ontmoet, een vakman pur sang en een goed mens, misschien een tikkie eigenwijs. We speelden bij dezelfde club, De Meer, en ik ben vijf jaar zijn collega geweest op de Don Bosco-LTS. Louis was gymleraar, ik gaf Nederlands en Duits. Ik had de Pedagogische Academie gedaan in Amsterdam, Magister Vocat op de Jan Tooropstraat, ‘de meester roept’. Ik vond lesgeven fantastisch – ik hou van verhalen vertellen en kon goed met de leerlingen overweg – maar ben gestopt omdat ik een baan kreeg bij het maandblad Elf. Ik werkte sinds 1982 ook al voor Langs de Lijn, en dat was niet meer te combineren.”

Langs de Lijn

“Ik kwam er terecht via de ziekenomroep Sint Lucas. Daar maakte ik vlieguren. Ik mocht een keer mee met Felix Meurders naar Willem II-Sparta. De wedstrijd eindigde in 2-2. Meurders was eigenlijk al klaar, maar Hilversum wilde nog een interview met Van Gaal. Het was al laat, maar ik zei dat ik hem wel even uit de bus zou halen – ik had niet verteld dat ik op dezelfde school lesgaf. Van Gaal kwam naar buiten en zei: ‘Voor jou doe ik dat.’ Toen er een plek voor een verslaggever vrijkwam, heeft Felix een goed woordje voor me gedaan.”

“Ik heb er tot 1995 gezeten en met bijzondere mensen gewerkt: Koos Postema, Kees Jansma, Bert Nederlof, Jaap Hofman, Gio Lippens. Ik had graag door willen gaan, maar moest tegen mijn zin vertrekken omdat ik ook voor Veronica ging presenteren. Nu werk ik eenmalig mee aan Nachtzuster op Radio 1, dus de cirkel is rond, wat een stomme uitdrukking is, want als ie niet rond is, is het geen cirkel.”

Tour de France

“Na vijf jaar voetbal mocht ik in 1987 naar de Tour, achter op de motor. In die tijd mocht je als volger veel meer dan nu. We gaven Bernard Hinault, die toen de wedstrijdleider was, een Hollands molentje, en als hij dan een teken gaf, mocht je even met de motor naar voren. Elke ochtend vroeg ik in het Village Départ of hij tijd had voor een interviewtje, en dan zei hij steevast: ‘Non, peut-être demain.’ Het werd een running gag tussen ons, tot hij op een dag akkoord ging. Ik stelde een vraag, en hij gaf in plat Bretons een antwoord waar ik niets van verstond. ‘C’est tout?’ vroeg ik. ‘Oui,’ zei hij, en dat was het dan. Nooit uitgezonden. Ik heb acht rondes verslagen. Fantastisch.”

Ab Kaashoek

“Dat was een typetje van me in Radio Tour en later ook in De Leukste Thuis, een Tros-programma waarvoor ik de voice-over deed. Hij was gebaseerd op Koen Verhoeff, in de jaren zestig en zeventig met Herman Kuiphof dé sportcommentator van Nederland. Koen schreef van tevoren grappen op. ‘Bobby Vosmaer van AZ trekt wat met zijn rechterbeen. Ik heb in mijn kennissenkring een tandarts, en die trekt met zijn linkerbeen.’ Vaak werden die grappen in de montage eruit gesloopt. Hij was een grote meneer, maar eindigde toch een beetje treurig bij de Tros. Ab Kaashoek gaf zogenaamd ook commentaar, en dat ging dan zo: ‘Ja, dames en heren, het is toch een schande: we hebben hier de best getrainde atleten voor de 110 meter horden, maar op de baan staat een hek, en nog een hek, en nog een hek. Dat gaat natuurlijk ten koste van de tijd, naar wij dachten.’ Dat is Ab.”

Alcohol

“Moeten we het daar echt over hebben? Het ligt zo ver achter mij. Ik drink al een jaar of 23, 24 niet meer, maar elke keer word ik ermee geconfronteerd. Hard werken en veel alcohol is geen gelukkige combinatie. De drank is mijn vijand geweest, maar ik heb hem op tijd de deur uit gezet. Anders gezegd: het was een vriend van wie ik het niet erg vind dat ie al jaren niet is langsgekomen. Ik mis het geen seconde.”

Dromen zijn bedrog

“Heb ik geschreven, ja, met Han Kooreneef, evenals Waarom nou jij, Kom maar bij mij en Margherita, de eerste grote hits van Marco Borsato. Ik werkte toen op de centrale redactie van Joop van den Ende, waar we vragen voor tv-quizjes bedachten en teksten maakten voor programma’s van Jos Brink, Ron Brandsteder en Henny Huisman. Marco kenden we van de Soundmixshow. Hij had een prijs gewonnen en mocht drie albums maken. De eerste twee in het Italiaans flopten, en toen mocht hij van de platenmaatschappij nog één album maken met Italiaanse liedjes die in het Nederlands waren vertaald. Hij ging eerst in zee met Robert Long, maar dat werkte niet, en toen hebben Han en ik ons erdoorheen gebluft. Later heb ik ook teksten geschreven voor Guus Meeuwis, Karin Bloemen en Saskia & Serge. En ik doen het nog steeds, gewoon, als hobby. Ik heb net Requiem voor een penaltynemer af.”

Marco Borsato

“We leven in een woke wereld, hè. Het is nogal wat, hoor, dat je mensen de maatschappij uit kickt voordat ze veroordeeld zijn. Ik vind het verschrikkelijk dat we elkaar geen enkele ruimte meer gunnen en mensen geen fouten meer mogen maken.”

“Waar rook is, is vuur, zeggen mensen over die affaire met Marco, maar het is zo’n delicate kwestie. Het kan ook zomaar zijn dat iemand wraak wil nemen. Ik weet het niet, niemand weet het. Maar iedereen heeft hem aan de schandpaal genageld. Schandalig. We hebben geen geduld meer.”

Johan Derksen

“Een van de origineelste mensen in de geschiedenis van de media. Ik ben wel fan van hem, vooral van zijn onverstoorbaarheid. Zijn programma hangt een beetje tegen het populisme aan, maar het is vrolijk populisme, dus dat kan ik wel hebben. Dat kaarsenverhaal? Hij heeft geprobeerd iets in de tijd te plaatsen, maar dat kun je nu niet meer doen, helaas. Mensen willen alleen nog maar horen wat ze horen willen. En dan maar schreeuwen. Verschrikkelijk. Het erge is dat steeds meer mensen hun mond gaan houden. Die kijken wel link uit.”

Rinus Israël

“In 2000 ben ik begonnen met een sportprogramma van Radio Noord-Holland in café 1890 op de Amstelveenseweg, en Rinus is een van de vaste gasten in het panel. Samen met Jan Jongbloed, maar die is helaas ziek geworden; op zijn plek zit nu Gerard van der Lem. Je moet je voorstellen: als jongetje van 15 keek ik naar de Europacupfinale van 1970, waarin Israël scoorde. Hij was de held van heel Nederland. En die komt nu elke week bij mij in het programma. Gouden kerel, Amsterdammer, volksjongen. Ik heb nog tegen hem gevoetbald toen ik in het eerste van De Meer speelde en hij bij de zaterdagamateurs van DWV.”

“Ik ben nog steeds dat jongetje van toen. Maar eigenlijk horen helden op afstand te blijven. Ik vond het prachtig om mijn idool Cruijff te interviewen, maar ergens ook weer niet. Snap je dat?”

Boeren

“Ik kan me voorstellen dat je voor jezelf opkomt als je wordt bedreigd, maar volgens mij weet niemand op dit moment wie waar problemen mee gaat krijgen, dus wordt er maar wat geroepen. Wat ik wel weet: als we blijven jijbakken en niets doen, zitten over een paar jaar andere mensen met de gebakken peren.”

Qatar

“Ik hoop dat het snel voorbij is. Inpakken en wegwezen. Al dat gedoe eromheen, die afschuwelijke verhalen, en het lijkt me daar ook, ondanks de airco, allesbehalve een voetbalambiance. Ik ben blij dat ik niet meer naar zo’n evenement hoef.”

Pensioen

“Sinds 22 oktober vorig jaar ben ik officieel gepensioneerd. Maar ik heb het drukker dan ooit. Ik werk voor ESPN, Viaplay, Talpa en NH Radio. Zolang het gaat en ik word gevraagd, ga ik lekker door. Afgezien van versleten knieën ben ik verder gezond. Afkloppen maar.”