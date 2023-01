Viktor Brand kon niet verhullen dat hij ‘Je huis op orde’ maar corvee leek te vinden

Je huis op orde. Beeld SBS6

Haal een heel huis leeg, spreid alle spullen een beetje kunstig en color coordinated uit in een loods met een oppervlakte van 2000 vierkante meter en er ontstaat, Lips kan niet anders dan het toegeven, een prachtig plaatje. In Je huis op orde is dat beeld het enige onderscheidende element in de maar uitdijende modderpoel van woonprogramma’s op met name de commerciële zenders.

Viktor Brand, het duizenddingendoekje van een hele reeks overbodige tv, ging voor de uitzending van woensdagavond langs in Berkel en Rodenrijs, waar hij Ronald en Manon en hun nog twee inwonende kinderen van de troep in hun huis zou gaan verlossen. Ronald bleek een kinderopvang aan huis te runnen, met als gevolg dat de hele woning vol stond met babybedjes. Lips vroeg zich af welke ouders hun kinderen in deze bende achterlieten.

Lang verhaal kort: alle spullen werden verplaatst naar een loods en in een paar dagen verdween het grootste deel richting vuilstort. Ondertussen verzon het onvermijdelijke klusteam allerlei handige oplossingen om te voorkomen dat het vervolgens weer snel een zooitje zou worden.

Vader Ronald deed verbazingwekkend gemakkelijk afstand van vrijwel al zijn bezittingen, zelfs de 341 bewaarde flessendoppen mochten van hem best weg. Alleen de volledige Loe de Jong, die hij slechts vier jaar geleden aanschafte, wilde hij bewaren. “Ik wil graag wat meer weten over de oorlog.”

Plichtmatig. Meer kan Lips er niet van bakken. Ongeïnspireerde televisie. Presentator Viktor Brand – ‘Ik word er bijna emotioneel van’ – acteerde op z’n Sybrand Niessens dat ie er zin in had, maar kon niet verhullen dat hij deze programmaformule vooral maar corvee leek te vinden. Je huis op orde is niet per se een belachelijk idee, maar in de uitvoering schieten de makers aan alle kanten tekort.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.