Vier jaar cel geëist tegen Amsterdammers voor cocaïnesmokkel in kipproducten

De verdachten, van wie twee uit Amsterdam (28 en 59 jaar oud), één uit Utrecht (62) en een 39-jarige Italiaan , werden op heterdaad betrapt, in een bedrijfspand in Cruquius.

In het pand werd zo’n 125 kilo cocaïne gevonden. De verdachten zouden van plan zijn geweest om de drugs in een deklading bevroren kipproducten te verstoppen en vervolgens naar Italië te vervoeren.

Volgens het OM was het pand speciaal gehuurd voor de drugssmokkel. Er waren geen andere bedrijfsactiviteiten in het pand.

In het vaststellen van de strafeis is meegewogen dat het om een grote hoeveelheid drugs gaat en dat de verdachten gebruik maakten van zogeheten encrypted PGP-telefoons, waarmee ze hun communicatie kunnen afschermen. ‘Dit alles wijst op een hoge organisatie graad en dat is meegewogen in de strafeisen’, aldus het OM.

De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak in de zaak.

