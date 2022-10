Video: Spectaculaire lichtshow boven ‘t IJ met 600 drones

Video: Marc Driessen.

De eerste van de vier lichtshows begon om 20.00 uur. De shows hebben ieder hun eigen soundtrack die aan het begin van de show via een QR-code op te zoeken was in Spotify – tevens opdrachtgever voor de show.

Een van de soundtracks is van de Nederlandse dj Tiësto. Drone Stories gaf eerder al soortgelijke spectaculaire shows op onder andere het bekende festival Burning Man in de woestijn bij Las Vegas.