Vetter grijpt op WK net naast goud op de zevenkamp en pakt zilver

Anouk Vetter viert het zilver op de meerkamp op de vierde dag van de wereldkampioenschappen atletiek in het Hayward Field atletiekstadion in het Amerikaanse Eugene (Oregon). Beeld ANP

Vetter werkte op Hayward Field haar beste zevenkamp ooit af en eindigde na de zeven onderdelen op 6867 punten. Dat was een dikke verbetering van haar Nederlands record (6693 punten).

Het is de vierde medaille voor de Arnhemse op een groot kampioenschap. Ze werd in 2016 Europees kampioene in Amsterdam, won brons op de WK van 2017 en verraste vooral vorige zomer met de zilveren medaille op de Olympische Spelen.

Thiam leidde de zevenkamp in Eugene vanaf het eerste onderdeel, de 100 meter horden. Vetter klom na het derde onderdeel, het kogelstoten, naar de tweede plek en verdrong Thiam na het zesde onderdeel, het speerwerpen, van de eerste plaats.

800 meter

Op de afsluitende 800 meter, haar zwakste nummer, slaagde Vetter er niet in haar kleine voorsprong in punten vast te houden. Thiam liep daarvoor de 800 meter te snel. De Belgische liep een persoonlijk record van 2.13,00, terwijl Vetter bleef steken op 2.20,09. In de eindstand kwam Thiam uit op 6947 punten.

De Amerikaanse Anna Hall behaalde de bronzen medaille met 6755 punten. Emma Oosterwegel, in Tokio winnares van olympisch brons, eindigde op de zevende plaats met 6440 punten, ruim onder haar persoonlijk record van 6590 punten.

Blessure in aanloop naar WK

Het was nog spannend of de 29-jarige Vetter aan de WK kon meedoen, omdat een hamstringblessure opspeelde na de zevenkamp eind mei in Götzis. “Twee weken geleden kon ik nog geen snelheidstraining doen en begon ik toch wat angstig te worden. Ook trainingen met de horden waren niet mogelijk, maar mijn fysio zei dat het goed zou komen”, vertelde Vetter zondag na de eerste dag.

Haar fysio kreeg gelijk. Eenmaal in Amerika was haar lichaam vrij van pijn en kon ze alles weer doen. Vetter bleek zelfs in de vorm van haar leven. Ze begon de 100 meter horden met een degelijke 13,30, sprong voor haar doen goed hoog (1,80), excelleerde met een persoonlijk record bij het kogelstoten (16,25), snelde op de 200 meter naar 23,73, noteerde met 6,52 bij het verspringen een persoonlijk record en wierp de speer het verst van allemaal naar 58,29.

Het kwam aan op de 800 meter, het nummer dat ze verafschuwt en het liefst overslaat. Ze ging wellicht dieper dan ooit, kwam 7 seconden later dan Thiam over de finish, terwijl dat maar 1,5 seconde had moeten zijn om goud te winnen.