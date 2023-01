Verplaatsbare huizen in Noord om de wooncrisis te helpen beteugelen

Artist impression van de flexwoningen. Beeld Ymere

Het zijn niet de eerste verplaatsbare woningen in Amsterdam, maar de huizen die nog dit jaar moeten worden gebouwd op een braakliggend terrein aan de Appelweg in Noord, maken onderdeel uit van specifieke afspraken die de gemeente heeft gemaakt met het Rijk om versneld 1000 flexibele woningen te bouwen.

Het terrein waar de flexwoningen komen te staan blijft eigendom van de gemeente, de corporaties huren de grond tijdelijk. Op dit moment geldt een bedrijvenbestemming voor dit terrein, maar die wordt met een tijdelijke bestemmingsplanherziening gewijzigd. Volgens de gemeente voldoen de woningen aan de eisen voor permanente bouw omdat ze na deze periode ook op andere locaties geplaatst moeten kunnen worden.

Vervuild terrein

De locatie betreft een braakliggend terrein aan de Appelweg in stadsdeel Noord, gelegen aan het westelijke einde van Zijkanaal I. Het terrein is vervuild en daarom al langere tijd afgesloten met hekken. Permanente bouw is vanwege de hoge kosten nu nog niet mogelijk. Een tijdelijke inrichting met flexwoningen vergt minder tijd en kosten omdat het terrein dan maar gedeeltelijk gesaneerd hoeft te worden en er geen dure constructie aan de kade nodig is.

Momenteel speurt de gemeente naar locaties om onder andere jongeren, studenten en statushouders te huisvesten. Binnenkort verwacht het college meer locaties voor te kunnen stellen aan de gemeenteraad om zo spoedig mogelijk tot de eerste 1000 nieuwe flexwoningen te komen, schrijft wethouder Reinier van Dantzig aan de gemeenteraad.

Starters en spoedzoekers

Volgens Van Dantzig vormen de flexwoningen een bijdrage aan de oplossing voor het tekort aan woningen in Amsterdam. “De ambitie is om 2500-3000 flexwoningen in Amsterdam te bouwen en dit zijn de eerste woningen waarmee we binnen een jaar na de afspraken met het Rijk hopen te starten. In de komende tijd verwachten we er nog veel meer toe te kunnen voegen, zodat we jongeren, statushouders en spoedzoekers aan een hoogwaardige tijdelijke woning kunnen helpen.”

In overleg met woningcorporatie Ymere wordt op de Appelweg de beschikbare woonruimte verdeeld over de verschillende doelgroepen. Van de woningen is 42 procent bedoeld voor jongeren en studenten tussen de 18 en 28 jaar, 33 procent voor statushouders en 25 procent voor starters en spoedzoekers boven de 28 jaar. Met name deze laatste groep draagt volgens de verwachtingen van de gemeente bij aan ‘een stabiele leefomgeving en verbinding en draagvlak met de buurt’.

