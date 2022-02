Verkeersdrukte in Amsterdam neemt verder af

De aansluiting van de A5 op de A10 op 6 december 2021. Het verkeer in Amsterdam was in 2021 10 procent minder druk dan in 2019 Beeld ANP/Ramon van Flymen

Volgens een analyse van navigatiebedrijf TomTom stond Amsterdam in 2019 nog in de top vijf van drukste steden van Nederland. In 2020 zakte de stad tot plaats elf en afgelopen jaar bleek de stad nationaal gezien op de twaalfde plek te staan.

De afgelopen jaren is de auto in Amsterdam hoe langer hoe meer een ongenode gast geworden. Parkeerplekken sneuvelden, parkeertarieven gingen omhoog en doorgaande routes werden een voor een afgesloten. Insteek van het gemeentebestuur is dat de stad bereikbaar moet blijven met de auto, maar dat verkeer dat de stad alleen gebruikt om er doorheen te rijden, het zo moeilijk mogelijk moet worden gemaakt. Doorgaand verkeer wordt steevast verwezen naar de A10.

Meeste vertraging in Haarlem

TomTom berekent elk jaar de drukte in de Nederlandse steden door de extra reistijd van routes in kaart te brengen. Haarlem blijkt net als vorig jaar de stad met gemiddeld de meeste vertraging (extra reistijd van 29 procent). Den Haag (+26 procent) en Groningen (+22 procent) staan tweede en derde. In Amsterdam bedraagt de gemiddelde vertraging 18 procent van de standaard reistijd.

In de meeste steden in de wereld was het de afgelopen twee jaar rustiger dan voorheen. De drukte wordt in veel landen namelijk nog steeds positief beïnvloed door coronamaatregelen. In 2021 was er net als een jaar eerder minder verkeer op de weg dan in 2019, het jaar dat door TomTom wordt gebruikt als referentiepunt van de drukte vóór corona. In Nederlandse steden is die nu 10 procent minder dan in 2019.

Amsterdam hoofdstad met minste uitstoot

Op het gebied van uitstoot scoort Amsterdam hoog in vergelijking met drie andere Europese hoofdsteden, becijferden de onderzoekers. In een vergelijking met Parijs, Londen en Berlijn, komt Amsterdam het best uit de bus als gekeken wordt naar de uitstoot van koolstofdioxide (CO 2 ).

De CO 2 -uitstoot op de weg door een gemiddelde personenauto op benzine is in Amsterdam 15,8 kilo per gereden honderd kilometer. Dezelfde auto stoot 18,5 kilo CO 2 uit als honderd kilometer wordt gereden in Berlijn, 22 kilo in Londen en 23 kilo in Parijs. Met een aandeel van 10 procent heeft Amsterdam relatief de meeste elektrische voertuigen. In Londen en Parijs is dat aandeel dit 4 procent en in Berlijn 2.

Vorig jaar was maandag 8 februari in elf van de zeventien onderzochte Nederlandse steden de dag met de meeste vertraging op de weg: er gold een code rood-advies en er woedden hevige sneeuwstormen. Afgelopen jaar telde vooral oktober veel drukke dagen. De ochtend van woensdag 6 oktober ging de boeken in als de drukste ochtendspits ooit in Nederland. Eind oktober was het op veel plaatsen druk door herfstvakantiegangers.