Verdachte in beeld voor bedreigingen Joods restaurant HaCarmel in Zuid

De verdachte zou restauranteigenaar Daniël Ba-ron vanaf juni 2021 meermaals hebben gebeld met een anoniem nummer, en hem daarbij hebben uitgescholden en bedreigd. Daarbij uitte hij antisemitische teksten, bevestigde zijn advocaat Herman Loonstein eerder. Ba-ron deed daarop aangifte bij de politie.

Na onderzoek van de politie zou de verdachte in juli 2021 beeld zijn gekomen. Hij is gehoord en geconfronteerd met zijn bedreigingen. Inmiddels ligt de zaak bij het Openbaar Ministerie voor verdere afhandeling.

In tegenstelling tot eerdere berichten, waarin gemeld werd dat de politie de zaak ‘slechts als een belediging’ zou afdoen, meldt de politie dat ‘het tegendeel het geval is’. Zo zou er destijds juist op verzoek van de politie aangifte zijn gedaan van bedreiging.

Op verzoek van het OM zou er eind oktober bij de politie een klacht wegens bedreiging zijn opgenomen in het dossier, zodat de verdachte in een rechtszaak meer ten laste kan worden gelegd. De suggestie dat de zaak enkel als belediging zou zijn opgepakt, is dan ook ‘onjuist’, aldus de politie.

Restaurant HaCarmel was al vaker doelwit van bedreigingen en vernielingen. De 32-jarige Syriër Saleh A. werd eerder veroordeeld wegens vernieling van en opzettelijke brandstichting in het koosjere restaurant aan de Amstelveenseweg, in mei vorig jaar. In januari 2020 werd voor de deur van HaCarmel een verdacht pakket aangetroffen, dat later een nepbom bleek te zijn. De zaak is tevens meerdere keren beklad.