Veel meer vragen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in Amsterdam sinds ‘BOOS’

Beeld ANP

Dat laat de GGD Amsterdam weten. Vorige week werd al bekend dat de uitzending een explosieve toename aan hulpvragen opleverde bij hulporganisaties. Ook in Amsterdam is die toename nu in kaart gebracht.

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) stond afgelopen dagen tientallen mensen met vragen te woord. Dat is ruim zes keer zoveel als normaal. Sommige mensen die bij het CSG aankloppen hebben zelf een ongewenste seksuele ervaring gehad en zijn op zoek naar advies hoe daarmee om te gaan, anderen nemen vooral contact op om hun hart te luchten. Ook komen er vragen binnen over het regelen van psychologische of juridische hulp, aldus de organisatie.

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) zegt het een goed signaal te vinden dat mensen hun weg naar het centrum weten te vinden. “Het is nooit te laat om professionele hulp in te schakelen na een ongewenste seksuele ervaring. Ook als je twijfelt in hoeverre sprake is van seksueel geweld kun je contact opnemen.”

Naast veel meldingen van vrouwen krijgt het CSG ook vragen binnen van mannen die aangeven het lastig te vinden dat het vooral over vrouwelijke slachtoffers gaat, terwijl ook jongens en mannen slachtoffer kunnen worden van seksueel overschrijdend gedrag. “Het CSG is er voor iedereen,” benadrukt Kukenheim. “Het maakt niet uit of je jong of oud bent, man, vrouw, transgender, inwoner van Amsterdam-Amstelland, toerist of bezoeker.”

The Voice

Een woordvoerder van hulporganisatie Slachtofferhulp Nederland benadrukte vorig week al dat de binnenkomende verhalen van slachtoffers niets met The Voice te maken hoeven te hebben. Ook zijn de hulpzoekenden niet alleen slachtoffers die voor het eerst hun verhaal doen. “Er zitten ook mensen bij die al eerder hulp zochten en nu opnieuw met hun ervaringen worden geconfronteerd. De uitzending was op sommige momenten behoorlijk gedetailleerd, dat kan een trigger zijn.”

Naar aanleiding van de aflevering van Boos over The Voice of Holland en de reacties daarop is Talpabaas John de Mol woensdag in gesprek gegaan met staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu over de onveilige werkomstandigheden in het medialandschap. Behalve over misstanden bij The Voice zijn er ook over andere programma’s meldingen gedaan van grensoverschrijdend gedrag, liet Uslu weten.

In de afgelopen week zijn er meerdere aangiften gedaan en meldingen gemaakt van ongewenst gedrag bij de talentenjacht. Die hebben onder anderen betrekking op voormalig bandleider Jeroen Rietbergen en artiesten Marco Borsato en Ali B. Laatstgenoemde heeft sinds woensdag al zijn werk neergelegd in afwachting van het onderzoek van het OM.