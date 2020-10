Veel meer huizen te koop, maar starter profiteert niet

Beeld ANP

Van de vier grote steden was de stijging in Utrecht met 11,7 procent het grootst. Rotterdam volgt met 6 procent, Den Haag is de hekkensluiter met 3,3 procent. De stijging – de grootste in ruim een jaar – kwam volgens ING onverwacht. Vanaf de tweede helft van vorig jaar leek er juist sprake van een dalende trend in de woningverkoop in Amsterdam en Rotterdam en stabilisatie in Den Haag en Utrecht.

De coronacrisis heeft tegen de verwachtingen in voor een trendbreuk gezorgd. Sinds april zijn veel meer woningen te koop gezet door eigenaren die vrezen dat woningen door de crisis minder waard zullen worden. Bovendien brachten Nederlanders de zomermaanden vaker door in eigen land. “De combinatie van van meer aanbod en meer tijd om te verhuizen heeft er vooral in de grote steden voor gezorgd dat er in de zomer meer woningen zijn verkocht,” zegt ING-econoom Mirjam Bani.

Vrolijk verder stijgen

Starters profiteren amper van de trend. In de vier grote steden daalde het aantal woningen dat het afgelopen kwartaal voor minder dan 250 duizend euro te koop werd gezet met 18 procent. De stijging was het grootst in de categorie boven de 450 duizend euro (47 procent).

Eerder deze maand concludeerden marktkenners en economen al dat de huizenprijzen vrolijk verder stegen, ondanks de coronacrisis. In Amsterdam was de gemiddelde verkoopprijs van woningen in het derde kwartaal 481.500 euro, 8 procent meer dan een jaar geleden.

ING verwacht dat de opleving in de grote steden tijdelijk is en dat de coronacrisis uiteindelijk overal in Nederland leidt tot afkoeling van de woningmarkt. De verwachting is dat dat begin volgend jaar in de cijfers is te zien.