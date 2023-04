Veel huizen, te weinig scholen: Weesp groeit explosief, maar voorzieningen blijven achter

Weesp groeit explosief, maar de voorzieningen blijven achter. Dat leidt nu al tot problemen met kinderopvang en scholen, maar zonder ingrijpen straks ook bij sport en zorg. Helemaal met de nog eens 600 geplande woningen. ‘Concrete plannen zijn er gewoon niet.’

Vereende krachten in Lanenrijk. Terwijl een grote graafmachine zijn werk doet in een van de vier wijken in Weespersluis, staat ernaast een peuter, in de gaten gehouden door zijn moeder, met een eigen speelgoedgraafmachine. De hulp wordt op prijs gesteld: er wordt in Weesp de komende jaren nog heel, héél veel gebouwd.

Huizen vooral. Woningen die de enorme nood moeten lenigen. Ongeveer 3000 nieuwe huizen telt de wijk in 2030. Maar in Weesp gaat het zo hard dat voorzieningen die óók bij ontspruitende wijken en buurten horen steeds verder achteropraken. In het geval van Weespersluis zijn dat op dit moment kinderdagverblijven, naschoolse opvang en basisscholen. Het lijkt een kwestie van tijd te zijn dat de tekorten voelbaar worden op middelbare scholen, sportverenigingen en in huisartsenpraktijken.

Kindvriendelijk

Terwijl websites van projectontwikkelaars de buurt nog steeds verkopen met de belofte van ‘kindvriendelijke stad’ met ‘veel goede basisscholen’, worden de problemen niet opgelost, ondanks het eerder luiden van de noodklok door bewoners. Sterker nog, het lijkt erop dat de scheefgroei groter wordt. Wie de berekeningen opgedist krijgt van Paul van den Berg, die spreekt namens De Kleine Weespers – een groep burgers die zich zorgen maakt over de voorzieningen voor kinderen in Weesp – duizelt het.

Op dit moment staan er tussen de 400 en 500 kinderen op de wachtlijst voor buitenschoolse opvang. Binnen acht jaar groeit het aantal kinderen tussen 4 en 12 jaar met 304 procent, van 595 naar 1806, zegt Van den Berg, die voor zijn berekeningen gebruikmaakte van cijfers van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. “Er komen er per jaar netto 150 bij. Omdat 70 procent behoefte heeft aan een BSO betekent dit dat er alleen al in Weespersluis behoefte is aan 105 extra plekken per jaar. Tot 2030 zijn er zestien extra BSO-locaties van gemiddelde omvang nodig.”

Voor kinderdagverblijven zijn de cijfers ook alarmerend. Omdat binnen acht jaar het aantal kinderen in de buurt tussen 0 en 3 jaar met 256 procent zal stijgen, zijn in 2030 acht extra locaties voor buitenschoolse opvang nodig. En aangezien het aantal kinderen tussen 4 en 12 jaar netto zal gaan toenemen met ongeveer 1200 is één extra school volgens Van den Berg ruim onvoldoende. “Zonder aanvullende scholen is het onvermijdelijk dat de toegang tot het primaire onderwijs in heel Weesp een groot probleem zal worden.”

600 huizen meer

Dat er nog 600 woningen extra worden toegevoegd aan de wijk kan de problemen verder vergroten. Grofweg gezegd groeit Weesp van 20.000 naar 30.000 inwoners, maar het aantal kinderen groeit relatief nog veel harder. Van den Berg : “Het grootste probleem is het gebrek aan voldoende vastgoed met een maatschappelijke bestemming in Weesp. Er zijn kinderopvang- en onderwijsorganisaties beschikbaar die willen toetreden of uitbreiden.”

Tegelijkertijd benadrukt hij dat de situatie met de fusie ‘niets’ te maken heeft: de problemen worden veroorzaakt door beslissingen die al voor het samengaan van Weesp en Amsterdam zijn genomen. “We kijken nu juist naar Amsterdam voor een oplossing en denken dat de gemeente daar met haar ervaring aan bij kan dragen. Het vastgoedprobleem zou moeten kunnen worden opgelost.”

Ogen sluiten

Plaatselijke politici stuurden afgelopen week een brandbrief naar het college van Amsterdam dat volgens hen ‘de ogen sluit’ voor de problemen. Volgens Mathijs Petri, commissielid namens de Weesper Stads Partij (WSP), moet eerst het voorzieningenniveau op orde komen, voordat verdere uitbreidingen aan de orde zijn. “Met de kinderopvang alleen, ben je er nog niet. Hierna komen de scholen, de sportvelden en de huisartsenzorg te zwaar onder druk te staan.”

Petri stelt heel blij te zijn met de situatie die is ontstaan nadat Weesp en Amsterdam een jaar geleden fuseerden. “We hebben nu de beschikking over kwalitatief goede ambtenaren.” Maar naast de lusten zijn er ook lasten. “Het voorgenomen invoeren van betaald parkeren zien wij als de oplossing van een niet-bestaand probleem.”

Een woordvoerder van wethouder woningbouw Reinier van Dantzig stelt dat betaald parkeren vooral samenhangt met toekomstige groei. “We willen ervan verzekerd zijn dat bezoekers en personeel ook dan nog hun auto kwijt kunnen. Om in de toekomst parkeren te kunnen reguleren moeten we daar nu al in de plannen rekening mee houden.”

Huizen hard nodig

De woordvoerder stelt dat de recente toevoeging van woningen al in 2021 in gang is gezet. Hij benadrukt dat er in de plannen ruimte is vrijgehouden voor scholen en opvang. “We weten dat veel bewoners zich zorgen maken. Dat is een probleem dat nu speelt en waar alle betrokken partijen hard aan werken. De recentere plannen bieden een goede kans om te zorgen dat er meer scholen en kinder- en naschoolse opvang komen. Deze zijn, naast huizen, hard nodig.”

Volgens Fred Langeslag, projectdirecteur van gebiedsontwikkelaar GEM Bloemendalerpolder, is er sprake van voortschrijdend inzicht. “Er zijn meer gezinnen met kleine kinderen gaan wonen dan gepland. Neem de vrijstaande woningen van anderhalf miljoen euro, daarvan hadden we verwacht dat daar gezinnen met oudere kinderen in zouden komen. De voorzieningen zijn daardoor inderdaad nog niet op niveau.”

De voorzieningen hebben nu prioriteit, zegt Langeslag. “We hebben ruimtes in aanbouw, en hebben een tijdelijke locatie voor kinderopvang geplaatst. Ook het aanleggen van onder meer de nieuwe ontsluitingsweg van Weesp met de aansluiting op de A1, de aanleg van grote waterpartijen, parken en het natuurgebied worden door ons uitgevoerd en zijn van groot belang.”

Groeipijn

Van den Berg begrijpt dat een compleet nieuwe wijk leidt tot groeipijnen. “Natuurlijk is niet alles in één keer goed geregeld, frictie zal je altijd hebben, een paar jaar schipperen hoort erbij.”

Met de intenties van de gemeente lijkt het goed te zitten, zegt Van den Berg. “Maar er wordt vooralsnog onvoldoende concreets geregeld. Er ontstaat een reëel risico dat de vrij uitzichtloze situatie die nu bestaat, met name voor nieuwe gezinnen, nog slechter wordt. Mensen die hier komen wonen hebben geen plek en krijgen misschien wel nooit een plek. Bovendien bestaat het risico dat de fout die bij het ontwerp van Weespersluis is gemaakt met volle bewustzijn wordt herhaald bij de uitbreiding.”

