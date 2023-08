VanMoof overgenomen door e-stepmerk Lavoie van McLaren Applied

Beeld ANP / ANP

In een verklaring schrijft Eliott Wertheimer, CEO van Lavoie, ernaar te streven ‘alle 190 duizend Vanmoof-klanten op de weg te houden’ en tegelijkertijd het bedrijf ‘te stabiliseren en efficiënt te laten groeien’. McLaren liet eerder al weten met de overname een premiummerk te willen worden in de sector voor elektrische voertuigen.

De curatoren van VanMoof stellen in een eigen verklaring dat Lavoie bepaalde activa van VanMoof heeft overgenomen, waaronder de goodwill, de bedrijfsinventaris, voorraad en de aandelen in VanMoof USA.

Wat de overname betekent voor medewerkers en klanten van Vanmoof, daar kan Lavoie vooralsnog niets over zeggen. De grote vraag is met name wat er zal gebeuren met betrekking tot onderhoudsservices en hoe zal worden omgegaan met gedupeerde klanten. Daar zal kort na 4 september, als de definitieve afronding van de overname gepland staat, meer over bekend worden, aldus de curatoren.

Boze fietsbezitters

VanMoof werd op 18 juli failliet verklaard door de Amsterdamse rechtbank. Een week daarvoor had het bedrijf al uitstel van betaling gekregen. Tientallen e-bikebezitters stonden boos voor de deuren van het hoofdkantoor en de politie moest na een golf boze telefoontjes online oproepen vooral niet meer te bellen over niet geleverde fietsen.

Uit onderzoek van Het Parool bleek dat VanMoof de laatste paar jaar met haperende e-bikes de markt op was gegaan om investeerders tevreden te houden en nieuwe aan te trekken. Het bedrijf moest in Amsterdam-Oost naast het hoofdkantoor en de werkplaats een extra magazijn huren om kapotte fietsen op te slaan. “Er stonden zoveel fietsen die nog gerepareerd moesten worden dat het onmogelijk was om door de werkplaats te lopen,” vertelde een voormalig werknemer.

Verdubbeld verlies

Uit de boekhouding van het bedrijf bleek dat er al jaren enorme verliezen werden geleden. In 2021 zette de fietsenmaker 65,6 miljoen euro om. Ruim zestien procent meer dan het jaar ervoor, maar het verlies verdubbelde tot ruim 82 miljoen euro. Vorig jaar werd er zo’n 78 miljoen euro omgezet, vergelijkbaar met het verlies dat toen geleden werd. Het waren gaten die (nieuwe) investeerders iedere keer bereid waren te dichten.

Om de problemen het hoofd te bieden gingen de prijzen van de e-bikes omhoog en kwamen er nieuwe modellen. Ook werd de organisatie ‘gesaneerd om overhead te reduceren’. Dat leidde ogenschijnlijk niet tot groot banenverlies onder de 800 medewerkers. Maar het bedrijfsmodel, waarbij VanMoof alleen direct aan klanten leverden en niet via tussenpersonen, bleef onveranderd. Er kwamen dure flagshipstores in landen als Japan, de VS en Frankrijk, maar bijna zestig procent van de omzet kwam uit Nederland en Duitsland.

Doorstart

Na het faillissement gingen curatoren Jan Padberg en Robin de Wit op zoek naar kopers om een eventuele doorstart van het bedrijf mogelijk te maken. Meerdere gegadigden meldden zich, maar de afgelopen weken leidde dat nog niet tot een doorstart. Een bod van het Amerikaanse bedrijf Micromobility.com werd geweigerd. Of het ook meer om een stunt ging is niet bekend. Het bedrijf lijdt namelijk zelf ook al jaren grote verliezen. Van een beurskoers van 496 dollar in 2022 was enkele weken geleden nog slechts 0,08 dollar over.

In de tussentijd werd VanMoof ook in Duitsland failliet verklaard en bleek dat het fietsenmerk het personeel in Taiwan niet meer kon betalen. ‘Ondanks onze inspanningen zal VanMoof morgen de salarissen van juli niet kunnen betalen,’ schreef medeoprichter Ties Carlier vrijdag (lokale tijd) in een interne e-mail aan personeel van het bedrijf in Taiwan. Die mail is in handen van Het Parool.

Nieuwe leningen

Vorige week werd bekend dat de totale schuld van VanMoof ten tijde van het faillissement 143,8 miljoen euro was. Dat schreef FD naar aanleiding van documenten die het bedrijf had ingediend bij curatoren in New York. Vooral financiers, leveranciers en de Belastingdienst krijgen nog veel geld van het bedrijf. Daar komen waarschijnlijk ook nog klanten bij die wel een fiets betaald, maar nooit ontvangen hebben.

Samen met de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zocht VanMoof in de VS naar nieuwe investeerders en leningen. ‘Tot zeer recent waren er verschillende concrete opties voor VanMoof om aanvullende financiering te krijgen, of overgenomen te worden,’ schreven curatoren Jan Padberg en Robin de Wit. Toen die uit zicht raakten, kwam het bedrijf in de liquiditeitsproblemen.

Ook meldde Padberg aan de krant dat de tijd begon te dringen. Het UWV betaalt tot 30 augustus de salarissen van de medewerkers, na die datum koopt een overnamekandidaat een bedrijf zonder personeel.

