Vanaf woensdag vaccinatie acute zorgmedewerkers

Minister Hugo de Jonge. Beeld ANP

Op die dag worden bij de GGD-priklocatie in Veghel en in ziekenhuizen de eerste mensen gevaccineerd. Het gaat om een selecte groep zorgmedewerkers. Het ministerie van Volksgezondheid heeft 30.000 vaccins vervroegd beschikbaar gesteld.

In eerste instantie kunnen alleen medewerkers worden gevaccineerd die niet mogen uitvallen door ziekte, omdat dat direct gevolgen heeft voor de opnamecapaciteit.

De verdeling en distributie van de vaccins naar de ziekenhuizen vindt plaats door de Regionale Overleggen Acute Zorgketen. De acute zorgmedewerkers krijgen het Pfizer-vaccin, dat na twee prikken beschermt voor 95 procent.

Woensdag 6 januari wordt ook gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Vanaf vrijdag 8 januari kan dat ook in Rotterdam en Houten, en maandag 11 januari volgen ook Amsterdam, Drenthe en Den Haag. Met ingang van 15 januari zijn alle 25 GGD-priklocaties in het land geopend voor het toedienen van de COVID-19-vaccins.

Na de groep zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, worden ook zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning uitgenodigd om een afspraak te maken voor vaccinatie.

“De zorgelijke situatie in de acute zorg is mede ingegeven door het ziekteverzuim van zorgmedewerkers, vaak corona-gerelateerd. Recent is daarom besloten dat circa 30.000 medewerkers uit de directe COVID-zorg onderdeel worden van de groep die als eerste in aanmerking komt voor vaccinatie,” aldus De Jonge.

Afhankelijk van de grootte en de timing van de leveringen, de snelheid van de uitvoering en de vaccinatiebereidheid verwacht de minister dat eind derde kwartaal 2021 de hele Nederlandse volwassen bevolking (van 18 jaar en ouder) de mogelijkheid moet hebben gekregen zich te laten vaccineren.