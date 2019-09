Van Haga: niet langer het essentiële ‘76ste Kamerlid’

Wybren van Haga nadat hij uit de VVD-fractie was gezet. Beeld ANP

Van Haga stond bekend als het ‘76ste Kamerlid’, een predikaat dat zijn politieke loopbaan met enige maanden heeft verlengd. Het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft een minimale meerderheid van één zetel in de Tweede Kamer. Die zou op het spel staan bij een vertrek van de VVD’er.

En dus overleefde hij een vastgoedschandaal in Amsterdam en mocht hij blijven zitten toen hij beloftes aan de fractie niet nakwam. Zelfs toen hij werd betrapt met alcohol op achter het stuur, hield de VVD hem in de fractie.

Dinsdag moest hij alsnog vertrekken en wederom stond zijn vastgoed centraal. Voordat hij plaatsnam in de Tweede Kamer, bouwde hij een indrukwekkende huizenportefeuille op met meer dan honderd adressen, verdeeld over Amsterdam en Haarlem.

Eind 2017 onthulde Het Parool dat Van Haga de Amsterdamse regels overtrad bij de verhuur van deze panden. Hij verhuurde aan te grote groepen, zonder daarvoor een vergunning te hebben. Van Haga gaf de schuld aan de gemeente, die volgens hem nieuwe regels had ingevoerd zonder overgangsperiode. Daarbij beschuldigde hij wethouder Laurens Ivens van het houden van ‘een razzia’, woorden waarvoor hij later excuses aanbood.

Grotesk

De VVD besloot een onderzoekscommissie in te stellen, een nogal groteske omschrijving voor een clubje partijgenoten dat wat krantenknipsels las en één gesprek met Van Haga voerde. Het Kamerlid beloofde dat hij zijn vastgoedportefeuille op afstand zou zetten en zich niet meer zou bemoeien met de verhuur. Hiermee ging de commissie akkoord.

Saillant detail: Van Haga vertelde de commissie dat hij alle problemen met huurders had opgelost. Uit een Wob-verzoek van Het Parool bleek dat hij een dag eerder nog een brief van de gemeente had ontvangen, waarin stond dat hij was betrapt en in overtreding was.

Het op afstand zetten van zijn vastgoedactiviteiten ging langzaam. In de zomer van 2018 bleek uit onderzoek van Het Parool dat hij weliswaar een andere directeur had benoemd van zijn bv Sjopperdepop, maar ook dat hij nog altijd eigenaar was. Weer kwam hij ermee weg, met nog eens de belofte dat hij zijn bv nu echt op afstand zou zetten.

Maar deze zomer was het opnieuw raak: Van Haga werd betrapt op rijden onder invloed. De VVD legde hem een boete en een taakstraf op, maar hield hem in de fractie. Het belang van het kabinet ging voor, de meerderheid van één zetel was belangrijker dan integriteit.

Druk

Van Haga had de fractie in de tang. In HP/De Tijd hadden vrienden laten weten dat hij zijn zetel zou behouden, mocht de VVD hem uit de fractie zetten. Hij zou als onafhankelijk Kamerlid verdergaan, of erger, zich aansluiten bij Forum voor Democratie. De boodschap aan de VVD was duidelijk: houd hem in de partij of het kabinet is zijn meerderheid kwijt.

Deze druk werkte lang, maar hield uiteindelijk geen stand. Toen deze week naar buiten kwam dat hij zich, ondanks al die eerdere beloftes, toch nog bezighield met zijn vastgoedbezit, zette de VVD hem er alsnog uit.

Een vastgoedportefeuille die zoveel waarde vertegenwoordigt en waarvoor Van Haga in het verleden zoveel huurcontracten had afgesloten, laat zich niet zomaar op afstand zetten.

Dat de partij hem nu alsnog de deur wijst, tekent ook dat de Haagse werkelijkheid anders is dan een jaar geleden. Het kabinet verloor dit jaar zijn meerderheid in de senaat en moet daardoor toch al bondjes smeden met oppositiepartijen. Het verlies van het ‘76ste Kamerlid’ is geen ramp meer.