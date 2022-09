Van der Poel stapt na 30 kilometer af in WK-wegrace na arrestatie en nacht op politiebureau

Mathieu van der Poel (links) woensdag tijdens de gemengde teamtijdrit op de WK wielrennen in het Australische Wollongong. Beeld BELGA

Tegen de Belgische tv-zender Sporza vertelde Van der Poel voor de start dat hij zaterdagavond werd meegenomen door de politie na een incident in zijn hotel. Hij was pas om 4.00 uur terug op zijn hotelkamer.

“Dit is een ramp, maar ik kan er niets meer aan veranderen,” zei Van der Poel voor het vertrek tegen Sporza. De wielrenner vertelde dat hij zaterdagavond (lokale tijd) vroeg in bed lag vanwege de wegrace van vandaag.

“Heel veel kinderen op de gang van mijn kamer vonden het nodig om continu aan te kloppen, terwijl ik wou slapen voor een belangrijke dag. Na een paar keer was ik er klaar mee. Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna hebben ze de politie gebeld en werd ik meegenomen,” vertelde Van der Poel.

Hij mocht pas uren later weer terug naar zijn hotel. “Ik probeer er het beste van te maken. Het is op weinig slaap dat ik zal koersen, ik hoop dat ik het op adrenaline kan doen. Leuk was het zeker niet. Het is wat het is, ik moet het ermee doen,” zei hij daarover.

Gearresteerd

De politie van New South Wales bevestigde tegen de wielersite Velonews en het Franse persbureau AFP dat een 27-jarige man gearresteerd is in hotel The Grand Parade in Brighton, waar het Nederlandse team verblijft. Van der Poel wordt beschuldigd van agressie. Hij werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij dinsdag voor de rechtbank (Sutherland Local Court) verschijnt.

‘Rond 22.40 uur (zaterdagavond) was een man in een hotel in Brighton-Le-Sands betrokken bij een woordenwisseling met twee tienermeisjes, van 13 en 14 jaar oud,’ aldus de verklaring van de politie van New South Wales. ‘De man zou beide tieners geduwd hebben, waarbij de ene op de grond viel en de andere tegen de muur geduwd werd met een kleine schaafwond op de elleboog tot gevolg. Op de hoogte gebracht van het incident, belde het hotelmanagement vervolgens de politie.’

Eerder deze week zei Van der Poel nog dat hij hoopte vandaag de regenboogtrui te kunnen pakken.

‘Bizar verhaal’

“Het was best een bizar verhaal,” vertelde Bauke Mollema, op de 25e plaats de beste Nederlander in de door de Belg Remco Evenepoel gewonnen koers. “We hoorden het in de camper en dachten eerst dat het een grapje was. Dit maak je niet elke dag mee. Maar het was serieus, voor hem enorm balen. Het is wel begrijpelijk dat hij daarna afstapt.”

Mollema vertelde dat Van der Poel op een andere verdieping had gelegen. “Ik heb in ieder geval nergens last van gehad. Mathieu zei in de auto op weg naar de start al niet veel. De precieze details weet ik niet, maar hij heeft een slechte nacht gehad.” Dylan van Baarle bevestigde dat Van der Poel zich elders in het hotel had bevonden. “Hij sliep bij zijn vriendin op een andere etage,” aldus de nummer 2 van vorig jaar.