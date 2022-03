Van dakterras naar Hortusplantsoen: telg Anne Frankboom herplant

Anne Frankboom, Hortusplantsoen, wordt gepland met de eigenaar (man in blauwe bloes en jeans) en Micha Mos (in blauwe pak). Beeld Sophie Saddington

Als je niet beter weet, fiets je er zo voorbij. Terwijl: als je wél beter weet, fiets je nooit meer langs het Hortusplantsoen zonder even stil te staan bij het hoe en waarom van de 3 meter lange tak die hier op een zonnige dag in maart 2022 werd geplant. Het is namelijk een nakomeling van de beroemde paardenkastanjeboom waarop Anne Frank uitkeek vanuit het Achterhuis.

Eigenaar Alper Cayhan wordt er een beetje stil van als hij de boom ziet staan in het plantsoen. Of, eigenaar, liever noemt hij zichzelf ‘de verzorger’ van de boom. Jarenlang vertroetelde hij de boom-in-wording. Aanvankelijk stond het exemplaar op het dakterras van een buurman in de Waterloopleinbuurt. “Maar hij groeide en groeide maar, dus met de straat hadden we bedacht om ’m daar neer te zetten.”

Directe lijn met de oorlog

Cayhan praatte tegen het twijgje, liep regelmatig heen en weer met gietertjes water. Weinig bomen in de stad zullen zo gepamperd zijn als deze. “Ieder voorjaar dacht ik weer: hij zal de winter toch wel overleefd hebben? Het is ook niet zomaar een boom, er is een directe lijn met Anne Frank en ook met de geschiedenis en de Jodenvervolging.”

Toch aarzelde Cayhan niet toen hij hoorde dat het Hortusplantsoen aan de vooravond stond van een vergroeningsslag. Was er geen plek voor deze boom op die plek? En zie: sinds woensdag staat de boom er.

Een boom die Anne Frank nu wellicht niet zou herkennen, maar die wel degelijk is voortgekomen uit de paardenkastanjeboom waarover zij in haar dagboek schreef. De boom ook, die in 2010 door een zomerstorm werd geveld. Stekjes, kastanjes en zaailingen van de boom zijn destijds door vrijwilligers van de stichtingen ElemenTree en Wereldboom veiliggesteld en te koop aangeboden.

Publieke plekken

De stichtingen spraken eerder de wens uit dat deze paardenkastanjes, driehonderd waren het er, terecht zouden komen op publieke plekken, die bijvoorbeeld een raakvlak hebben met Anne Frank of de Tweede Wereldoorlog. Vandaar dat in geval van deze zaailing is gekozen voor deze plek: in de voormalig Joodse buurt van de Amsterdamse binnenstad.

De vergroening van het Hortusplantsoen maakt onderdeel uit van het project Knowledge Mile Park waarin door onder meer de gemeente een groene en duurzame stadsstraat van IJtunnel tot Amstelplein wordt ontwikkeld. Half april zijn de werkzaamheden afgerond, in mei vindt de officiële feestelijke opening plaats.

Voor die tijd al zal Alper Cayhan hier regelmatig te vinden zijn. “Ik ben gehecht aan de boom, die aanzet tot nadenken. Binnenkort komen mijn schoonouders op bezoek, dan neem ik ze natuurlijk mee om ze te vertellen over de Anne Frankboom.”