Vader met vijf kinderen in woning Ruinerwold

Burgemeester Roger de Groot tijdens een persconferentie over het aangetroffen gezin in de kelder van een boerderij in Ruinerwold. Beeld ANP

Daarnaast is een andere man aangehouden. Hij is de huurder van het pand. “We weten nog niet wat de relatie met de overige personen is. Dit maakt deel uit van ons onderzoek. Hij is ingesloten voor verhoor en zit nog vast,” aldus de politie.

De gezinsleden hebben zelf aangegeven meerderjarig te zijn. De politie zoekt dit nog uit. Ze zijn onderzocht door een arts.

De politie ging kijken in de woning nadat een van de zonen zich had gemeld en had verteld over de leefomstandigheden van zijn familie. Agenten troffen het gezin aan in een kleine ruimte van de woning. “Het is onduidelijk of zij daar vrijwillig verbleven,” aldus de politie. Mogelijk leefden ze sinds 2010 in het huis.

Burgemeester Roger de Groot van gemeente De Wolden, waar Ruinerwold onder valt, zei eerder dinsdag dat de kinderen tussen de 18 en 25 jaar zijn. Hij sprak van “provisorisch ingerichte woonruimtes waarin het gezin een teruggetrokken bestaan” leidde. De moeder zou al zijn overleden voordat het gezin negen jaar geleden zijn intrek nam in het pand.

De man die is aangehouden is 58 jaar. De gezinsleden zijn ondergebracht op een veilige plek, zei de burgemeester, die benadrukte dat hun behoefte aan rust wordt gerespecteerd.

Het dorp Ruinerwold telt bijna 4000 inwoners. De woning waar het gezin jarenlang geïsoleerd zou hebben gewoond ligt een eindje buiten het dorp, verscholen tussen de bomen.