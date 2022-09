Vacature: werken als redactie-analist bij Het Parool

Beeld Het Parool

Wat ga je doen?

Als redactie-analist bij Het Parool help je journalisten om met hun verhalen meer mensen te bereiken. Het Parool bereikt zijn publiek steeds vaker online waardoor we steeds meer leren over de voorkeuren en leesgewoonten van ons publiek en alle nieuwe lezers die we (willen) bereiken.

Wie zijn wij?

Het Parool, voortgekomen uit het verzet in de Tweede Wereldoorlog, biedt een onafhankelijk geluid uit onze bruisende metropool, de plek waar Amsterdam, Nederland en de wereld in elkaar schuiven. Een Amsterdams merk met een nationale uitstraling, kosmopolitische blik en bekroonde vormgeving. Met de combinatie van nieuwssite, digitale editie, krant en bijlagen PS en PS van de Week weet Het Parool een groeiend aantal betalende lezers te trekken.

De redactie-analist, een nieuwe functie bij Het Parool,

- Vertaalt data over lezersgedrag naar concrete inzichten die journalisten helpen bij de aanpak en timing van verhalen

- Werkt samen met de redactie, in het bijzonder de chefs en hoofdredactie, om te begrijpen hoe de verhalen Het Parool-publiek bereiken

- Helpt experimenten te bedenken om vaste lezers beter van dienst te zijn en meer mensen te bereiken met onze journalistiek

- Vormt de verbinding tussen de afdelingen van de uitgever die redacties met data willen helpen en de journalisten

- Werkt op en is lid van de Paroolredactie, maar maakt tevens deel uit van het netwerk van data-specialisten van alle titels van DPG Media in Nederland en België (o.a. de Volkskrant, AD en De Morgen)

- Ontwikkelt met de centrale analisten en datawetenschappers de beste methoden om data te visualiseren en in te zetten

Wat wij bieden

- Salaris passend bij jouw ervaring

- 36-urige werkweek

- Persoonlijke keuzebudget van 12 procent (waarvan 8 procent vakantiegeld)

- Deelname aan de winstdelingsregeling

- Ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. opleidingen, trainingen en certificaten

- Locatie in Amsterdam

Nog meer redenen om bij DPG Media te willen werken

Bij DPG Media werken we voor meer dan negentig sterke nieuwsmerken, magazines, televisieprogramma’s, radiostations en onlineservices zoals Qmusic, NU.nl, Tweakers, Libelle, VTM en meer. We bereiken maandelijks ruim 90 procent van de Nederlanders en acht op de tien Vlamingen.

We bieden je een professionele werkomgeving waarin we vrijheid enorm belangrijk vinden. We geven je alle ruimte om aan je toekomst te werken door het aanbieden van workshops en trainingen. Voel je vrij om bij ons ondernemer, leerling en teamspeler te zijn, en vooral om jezelf te zijn.

Wat breng jij mee?

- Kennis van journalistiek en gevoel voor de verhalen die Het Parool wil brengen

- Ervaring met redacties en journalistiek werk

- Analytisch inzicht

- Vermogen om technische en analytische vaardigheden aan te leren, zoals de programma’s SQL, Google Analytics of Looker

- Ervaring met cijfers en het gevoel ervoor om ze inzichtelijk te maken

Als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer heel erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Reageren op deze vacature kan door voor 19 september 2022 een motivatie en cv te mailen naar Michiel Couzy (m.couzy@parool.nl). Schroom niet te mailen als je nog vragen hebt over de vacature.