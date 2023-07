Vacature: stage op de podcastredactie van Het Parool

Luister jij het liefst de hele dag podcasts? Weet jij precies wat een goede podcast goed maakt? Heb jij al enige ervaring in het monteren van audio en wil je graag vlieguren maken? Dan zoekt Het Parool jou voor een stage in de periode september tot en met januari.

Wat houdt de stage in?

Tijdens deze stage help je bij het produceren, opnemen en monteren van verschillende podcasts van Het Parool. Ook denk je mee over nieuwe mogelijkheden om audio in te zetten bij publicaties en help je redacteuren daarbij. Er is veel ruimte om dingen uit te proberen en te experimenteren.

Wie ben jij?

Een student met ervaring in het monteren van audio. Ervaring in het maken van podcasts is een pre. Verder ben je iemand met een voorliefde voor Amsterdam, die bekend is met de podcasts van Het Parool. Kennis van voetbal en specifiek Ajax is vanwege Branie een pre. Je bent assertief en creatief in het bedenken van nieuwe ideeën. Je bent in staat om zelfstandig te werken en houdt van experimenteren.

Wat hebben wij jou te bieden?

Een fulltime stage van vijf maanden in de periode september tot en met januari (andere periodes eventueel in overleg). Je krijgt volop kansen om onder intensieve begeleiding ervaring op te doen als podcastmaker. De stagevergoeding is 300 tot 350 euro per maand, afhankelijk van de opleiding.

Wat is Het Parool?

Het Parool, voortgekomen uit het verzet, biedt een onafhankelijk geluid uit onze bruisende metropool, de plek waar Amsterdam, Nederland en de wereld in elkaar schuiven. Een Amsterdams merk met een nationale uitstraling, kosmopolitische blik en bekroonde vormgeving. Met de combinatie van nieuwssite, digitale editie, krant, bijlagen PS en PS van de Week weet Het Parool steeds meer betalende lezers te trekken. Met Amsterdam wereldstad, Branie en de Parool Misdaadpodcast trekken we wekelijks meer dan honderdduizend luisteraars.

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Reageren op deze vacature kan door vóór 7 augustus 2023 een motivatie, cv en zelfgemonteerde audio te mailen naar stagecoördinator Dianne Bleeker (stage@parool.nl). Je kunt hiervoor ook WeTransfer gebruiken.