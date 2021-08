Vacature: freelance nieuwsredacteur Het Parool

Beeld -

We zoeken iemand met een goede neus voor nieuws en een voorliefde voor Amsterdam. Het is een pre, maar geen vereiste, als je ook affiniteit hebt met voetbal in het algemeen en Ajax in het bijzonder.

Je werkt in wisseldiensten. De dagen en tijden zijn flexibel (we werken met een rooster dat steeds een paar maanden vooruit gaat), maar denk aan 2 à 3 dagen per week - verdeeld over overdag, ’s avonds en in het weekend.

Tijdens je diensten zit je boven op het Amsterdamse nieuws. Je schrijft zelf, zorgt voor een snelle verwerking van het nieuws en hebt contact met de verslaggevers van Het Parool. Je werkzaamheden zijn afwisselend. Zo ben je de ene dienst verantwoordelijk voor een liveblog, en heb je een andere dienst meer tijd om een interview of achtergrondverhaal te maken.

Je zorgt er ook voor dat berichten worden verrijkt, dat de website er altijd perfect uitziet en dat verhalen worden verspreid via nieuwsbrieven en sociale media.

Omdat nieuws altijd eerst op Parool.nl verschijnt, is ervaring met internetjournalistiek, een cms en sociale media essentieel.

Reageren? Dat kan door een korte motivatie (graag in de body van de mail) en CV te sturen naar chef nieuws Corrie Gerritsma (c.gerritsma@parool.nl)