UvA trad eerder op tegen archeoloog en doet nader onderzoek, Gawronski noemt kwestie ‘pure kul’

De universiteit onderzoekt of er vaker sprake is geweest van andere of vergelijkbare problemen met de archeoloog en of ‘verdere actie’ nodig is. Een woordvoerder van de faculteit geesteswetenschappen stelt dat de universiteit is ‘geschrokken’ van de berichtgeving over Gawronski.

De persoonlijke pagina van de archeoloog op de website van de UvA is afgelopen week op stel en sprong verwijderd. Volgens de universiteit heeft hij dit zelf gedaan, maar Gawronski zegt dat hij geen toegang meer had tot het systeem en dat de UvA de pagina heeft verwijderd.

‘Ik kan bars zijn’

De archeoloog zegt dat er aan de UvA sprake is van één geval waarin hij ‘een professioneel verschil van mening’ had met een promovenda. “We hebben toen in goed overleg afgesproken dat deze promovenda een andere begeleider zou zoeken. Dat is gebeurd. Deze zaak wordt nu opnieuw opgerakeld, maar de manier waarop doet geen recht aan de realiteit.”

Er was géén sprake van grensoverschrijdend gedrag, zegt Gawronski. “Ik wil dit niet bagatelliseren. Ik kan bars uit de hoek komen en als het om de archeologie gaat, kan ik door roeien en ruiten gaan, maar dit is pure kul. Het is waar dat ik onhandig kan optreden, maar mijn gedrag is niet intimiderend geweest, het laatste wat ik zou willen is mensen kapotmaken. Ik heb jarenlang zonder problemen gewerkt aan de universiteit.”

Dinsdag werd bekend dat Gawronski zich in zijn functie als hoofd van de archeologieafdeling van de gemeente, ruim vijftien jaar, langdurig schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Hij schreeuwde regelmatig en schold medewerkers daarbij de huid vol. Het leidde ertoe dat meerdere werknemers ziek thuis kwamen te zitten en jaren na dato nog steeds last hebben van wat zij een ‘terreurregime’ noemen.

Overgeplaatst

Bij het verantwoordelijke management van de gemeente kwamen hier jarenlang signalen over binnen, met als gevolg dat Gawronski in 2020, anderhalf jaar voor zijn pensionering, werd overgeplaatst naar een andere afdeling binnen de gemeente. Medewerkers stellen het gevoel te hebben dat Gawronski ergens anders werd ‘geparkeerd’ om zijn tijd uit te zitten.

In 2022 volgden officiële meldingen die tot een onderzoek leidde door het gemeentelijke Bureau Integriteit. In de zomer werden de klachten bevestigd. Burgemeester Halsema erkent dat het verantwoordelijk management de afgelopen jaren onvoldoende ingreep en medewerkers zich daardoor lange tijd onveilig hebben gevoeld.

Vorige week werd bekend dat naar aanleiding van het grensoverschrijdende gedrag de volledige oplage van het boek Onder de Amstel over archeologische vondsten, dat Gawaronski mede schreef, wordt vernietigd, en dat het later in aangepaste vorm zal verschijnen. De gemeente stelde Gawronski’s naam als samensteller op het omslag niet passend te vinden op basis van de uitkomsten van het onderzoek ‘en zeker ook de gesprekken met betrokkenen’. Een feestelijke presentatie werd afgelast omdat de gemeente dit voor betrokken medewerkers te pijnlijk vond.

Leerstoel

Gawronski is inmiddels met pensioen, zowel bij de gemeente als bij de UvA. Hij werkte tot eind 2021 één dag per week als hoogleraar bij de vakgroep archeologie, die deel uitmaakt van de faculteit geesteswetenschappen. Hij richtte zich in het bijzonder op Amsterdamse maritieme en stedelijke archeologie en bekleedde een leerstoel die in het leven is geroepen in samenwerking met het Bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente.

