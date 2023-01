Unicum: verrijzen er straks huizen bóven station Sloterdijk?

Beeld Berlinda van Dam/ANP

Door te bouwen boven het station kan gebruik worden gemaakt van een enorm onbenut potentieel. Sporen nemen in de stad veel schaarse ruimte in, terwijl Amsterdam juist naarstig op zoek is naar locaties voor onder meer woningbouw. Het zou betekenen dat het station in de toekomst schuilgaat ín de bebouwing.

Een haalbaarheidsonderzoek moet gaan aantonen in hoeverre de ambities realistisch zijn. De gemeente is een van de partners in de ontwikkeling van het stationsgebied: het plan wordt verder gedragen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de NS, ProRail, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie.

Knooppunt

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) is enthousiast: “Dit soort plannen: daar hou ik van. Alleen al als je fantaseert over wat het betekent voor dit gebied wanneer het station in een gebouw verdwijnt: de mogelijkheden voor woningbouw, de openbare ruimte en levendigheid zijn enorm. En dat rond een belangrijk knooppunt voor openbaar vervoer. Ik ben dan ook echt heel blij dat we nu voor dit soort dromen samen met deze partners gaan kijken of het mogelijk is.”

Voormalig NS-topman Roger van Boxtel stelde enkele jaren geleden ‘gelukkig te worden’ van het benutten van ongebruikte ruimte. Hij wees er in Trouw op dat steeds meer mensen naar de grote steden trekken. Steden mochten wat hem betreft niet stil blijven staan in hun ontwikkeling. “Bouwen naast en boven het spoor is een manier om de dynamiek door te laten gaan.”

Versterking stationsgebied

Volgens de initiatiefnemers biedt het overbouwen van het spoor veel ruimte voor intensieve bebouwing, door woningen te bouwen samen met werk- en andere functies, aldus de plannen. ‘Dit doet ook recht aan het versterken van het stationsgebied in Sloterdijk Centrum als belangrijk ov-knooppunt van Haven-Stad, de Amsterdamse gebiedsontwikkeling die tienduizenden woningen gaat opleveren. Het intensief bebouwen van het stationsgebied zorgt daarnaast ook voor levendigheid en verbetering van de sociale veiligheid.’

Wonen boven een station zou voor Nederland nieuw zijn, hoewel er ook in Utrecht en Den Haag over wordt nagedacht. In het buitenland zijn voorbeelden van dergelijke projecten, onder meer in Londen en Parijs. In Japan zijn er trein- en metrostations omhuld door appartementencomplexen. Technisch is het mogelijk: risico’s worden op basis van ervaringen met gelijksoortige projecten ‘in principe oplosbaar’ genoemd.

Financieel haalbaar

Financieel zijn de initiatiefnemers voorzichtig enthousiast. In een al onderzochte voorbeeldvariant, die ruim 300.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak opleverde, bleek er een licht positief saldo te zijn van 12 miljoen euro. ‘Een positief resultaat van de ontwikkeling van de spoorkavels kan aangewend worden voor hetzij de bekostiging van openbaar gebied op de spooroverbouwing, hetzij als een bijdrage aan vernieuwing van het station. Uiteraard is een combinatie ook mogelijk.’

De samenwerkingspartners zijn enthousiast over de mogelijkheden die de eerdere verkenning laat zien. Ze gaan de komende twee tot drie jaar samen de haalbaarheid onderzoeken voordat er concrete plannen worden gemaakt.

