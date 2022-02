Uitgever DPG ontsloeg in 2016 directeur-uitgever om grensoverschrijdend gedrag

Een van de kantoren van DPG Media, uitgever van een aantal Vlaamse kranten en onder meer de Volkskrant en Het Parool. Beeld ANP / BELGA

Het zou gaan om ‘ongepaste avances’ naar medewerkers. Na een extern onderzoek en een berisping kwam er nog een klacht binnen. Daarop werd hij ontslagen in 2016, zonder ontslagvergoeding.

De zaak draait om Jaak Smeets, de directeur-uitgever die jarenlang alle Vlaamse en Nederlandse kranten aanstuurde. In Nederland gaat het onder andere om de Volkskrant, Trouw, Het Parool en het Algemeen Dagblad.

Poging tot zoenen

Twee vrouwen vertellen nu afzonderlijk van elkaar aan de Volkskrant hoe hij onder meer droevig over zijn overleden moeder begon, waarna hij de medewerkers op schoot trok. Hij zou ze meermaals hebben geprobeerd te zoenen en zat met zijn hand in hun ondergoed, zeggen zij.

De zaak kwam afgelopen weekend aan het rollen door ondernemer Yves Gijrath, die hierover sprak in zijn podcast The Gygs. Hij is kritisch over de gang van zaken, omdat DPG zweeg over de aanleiding van het ontslag. Smeets werd zelfs met zeer lovende woorden uitgeleide gedaan.

DPG-topman Christian Van Thillo heeft de aanleiding van het toenmalige ontslag inmiddels bevestigd. Hoofdredacteuren van de Nederlandse kranten wisten ervan, maar publiceerden er niet over, zegt Gijrath, die daar grote vraagtekens bij plaatst. “Dat zwijgen, ik vind dat vreemd.”

Andere tijd

Volgens Philippe Remarque, de huidige directeur-uitgever van de Volkskrant, Trouw en Het Parool en destijds hoofdredacteur van de Volkskrant, waren er allerlei redenen om niet over de zaak te schrijven. “Ik was in de veronderstelling dat het ging om grensoverschrijdend gedrag in België. Hij was en is hier ook niet bekend. Bovendien vroegen alle partijen, ook de slachtoffers, erom hun privacy te waarborgen.”

Volgens Remarque is er sindsdien in de maatschappij veel veranderd: een jaar na het ontslag brak MeToo uit. “Nu kijk je daar misschien anders naar. Ik hoorde ervan als een interne kwestie: er kwam een mailtje binnen. Het is niet in me opgekomen om het in de krant te zetten toen, heb er ook niet over gesproken met de chefs. Niet omdat ik het in een doofpot wilde stoppen. Ik vind de redenen die ik daar toen voor had nog steeds kloppen.”

Huidig hoofdredacteur Kamilla Leupen was destijds adjunct bij Het Parool. “Er is in die zes jaar veel veranderd,” zegt ze. “Zou dit nu gebeuren, dan zouden we er zeker over schrijven.”



Onveilig

Naar nu blijkt voelde ook Barbara van Beukering, voormalig hoofdredacteur van Het Parool, zich geïntimideerd door Smeets. “Ik voelde me onveilig bij hem, maar niet op een seksuele manier. Dat hij me mee uit eten vroeg, begreep ik wel – hij zat veel in hotels. Maar hij werkte rechtstreeks onder de grote baas, ik moest hem te vriend houden. Ik durfde niet tegen hem in te gaan.”

Remarque zegt nooit over Van Beukerings ervaringen met Smeets te hebben gehoord. “Ik had dat toen wel willen weten. Ik dacht dat dit alles in België speelde.”