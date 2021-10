Tweeënhalf jaar cel na schietpartij in belwinkel

In het vonnis hield de rechtbank er rekening mee dat de dader aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt. Beeld Koen Suyk/ANP

Vóór de schietpartij ruzieden het slachtoffer en de vriendin van de 21-jarige man. Omdat de man ook tweemaal richting het hoofd schoot, is poging tot doodslag bewezen. Hij creëerde niet alleen voor het slachtoffer een levensgevaarlijke situatie, maar ook voor de omstanders, onder wie de medewerkers van de belwinkel waar de schietpartij plaatsvond.

De dader was op 3 januari aan het videobellen met zijn vriendin, die tijdens dit gesprek in De Amsterdamse Poort was. Daar kreeg zij ruzie met een man. De vriendin is tijdens de ruzie gaan videobellen met haar vriend. Die is daarop met de fiets van huis gegaan naar de belwinkel aan het Anton de Komplein.

Frontaal door plexiglas

Er vond een confrontatie plaats waarbij de 21-jarige man twee keer schoot. Het slachtoffer rende de belwinkel in en liep daarbij een toonbank omver. De dader stapte achter hem aan de winkel in en schoot nog twee keer op de man. In een poging te ontkomen is liep het slachtoffer frontaal door een plexiglazen plaat heen. De plaat brak.

Uit het onderzoek bleek ook dat het wapen van de man overeenkwam met de revolver in een rapvideo die hij daarvoor op YouTube had opgenomen. De man heeft bekend dat het wapen waarmee hij schoot ook het wapen is van zijn muziekvideo’s op YouTube.

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat hij aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt en antisociaal gedrag vertoont vanwege beperkte gewetensontwikkeling. Mede daarom volgt de rechtbank het advies op om hem (licht) verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Als bijzondere voorwaarde moet hij onder meer meewerken aan forensisch psychiatrisch toezicht. Ook moet hij 3.250 euro schadevergoeding betalen.