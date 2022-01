Tweede verdachte opgepakt voor mislukte kunstroof Zaans Museum

De Voorzaan en de Westerhem van Claude Monet. Beeld Collectie Zaans Museum

Bij de mislukte kunstroof op zondag 15 augustus probeerden twee mannen het schilderij De Voorzaan en de Westerhem van Monet uit het Zaans Museum te stelen. Het lukte om het schilderij naar buiten te krijgen, maar omstanders wisten de roof te verhinderen. De verdachten zijn vervolgens, zonder buit, gevlucht op een scooter.

Tijdens de roof loste een van de verdachten schoten met een vuurwapen. Niemand raakte gewond. De scooter werd later teruggevonden op de Zuiderweg in Wijdewormer, maar de verdachten ontkwamen.

Amateurisme

Een 49-jarige Amsterdammer meldde zich in september al bij de politie voor de kunstroof. Dat zou zijn gegaan om Henk B., een bij de politie bekende kunstdief. B. moest vorige week voor de rechtbank in Alkmaar verschijnen tijdens een inleidende zitting. De rechtbank besloot zijn voorarrest te verlengen.

Het is niet voor het eerst dat B. in een museum toesloeg. In 2002 stal hij met Octave D. twee schilderijen uit het Van Gogh Museum. De werken doken eind september 2016 op in Italië bij een onderzoek naar de maffia in Napels. B. kreeg in 2005 in hoger beroep drie jaar en twee maanden cel opgelegd voor deze kunstroof.

Kunstdetective Arthur Brand beschreef de roofoverval op het Zaans Museum eerder als puur amateurisme. Zo vond de roofoverval op klaarlichte dag plaats, in het bijzijn van tientallen toeristen met telefoons met camera’s. Ook trok de ene overvaller de pruik van het hoofd van de ander en struikelden ze op weg naar buiten.