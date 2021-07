Twee vaccinaties straks waarschijnlijk niet meer voldoende voor toegang tot festival

Het Chin Chin festival in Amsterdam met toegang met testen voor toegang. Zeker 118 bezoekers testte later positief. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Dat heeft ID&T dinsdag afgesproken na een gesprek met de overheid naar aanleiding van de rechtszaak die de concertorganisator dreigde aan te spannen.

Van groot belang is dat het Testen voor Toegang waterdicht is en er dus geen mensen zonder geldige QR-code op een festivalterrein kunnen komen, De QR-code moet het bewijs zijn dat zeer recent negatief is getest op corona.

Twee vaccinaties zouden dan waarschijnlijk ook geen recht meer geven op toegang. Dit sluit aan op steeds grotere zorgen dat ook gevaccineerden besmet kunnen raken met de deltavariant van het virus. Zij zijn dan nog wel beschermd tegen ernstige ziekteverschijnselen, maar kunnen het virus verspreiden onder mensen die niet (volledig) gevaccineerd zijn.

Versoepelingen

Het demissionaire kabinet gelastte twee weken geleden alle festivals, concerten en evenementen tot half augustus af na het snel stijgende aantal coronabesmettingen. Deze ontwikkeling volgde op het vrijgeven van vrijwel alle coronamaatregelen. Dit deed het demissionaire kabinet ondanks waarschuwingen van experts en het OMT.

In het gesprek wezen experts binnen het OMT de evenementenbranche op de onzekerheid die de zeer besmettelijke deltavariant met zich meebrengt. Het OMT gaat nu kijken of een test die 24 uur voor het einde van het evenement moet worden afgenomen een oplossing kan zijn, in plaats van 40 uur voor aanvang van het evenement. Dit is nu de regel die werd gehanteerd door de overheid.

Faciliteiten inrichten

De evenementenbranche kijkt op haar beurt hoe haalbaar deze manier van testen is. Als er vaker getest moet worden, moeten de meerdaagse evenementen daar ook faciliteiten voor inrichten en het is de vraag of dat op korte termijn te realiseren is, laat ID&T weten. De deadline voor de resultaten van het onderzoek naar nieuwe regels voor Testen voor Toegang is 1 augustus.

Het is niet realistisch dat evenementen in de eerste twee weken van augustus nog kunnen doorgaan. Maar ID&T en de evenementenbranche hopen met dit plan van aanpak ervoor te zorgen dat de festivals en concerten na half augustus wel doorgang kunnen vinden.