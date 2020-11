Twee jaar gevangenis voor bevrijders Omar L.

Beeld ANP

In het vonnis stelde de rechter dat de uitbraakpoging van Omar L. zorgvuldig was voorbereid. “Er was sprake van een duidelijke taakverdeling waarin de verdachten doelgericht te werk zijn gegaan.”

L. werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang wegens het beramen van twee liquidaties en drie pogingen daartoe. Hij zou daarmee wraak hebben willen nemen op de verantwoordelijken voor de moord op zijn oudere broer, die in tijdens de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt eind 2012 om het leven kwam.

De bevrijdingsactie vond plaats tijdens het bezoekuur op zondag 19 januari. Nadat een van de Fransen had aangebeld bij de deur van de gevangenis plaatste hij een meegebrachte vogelkooi tussen de deur. Samen met twee anderen probeerde hij vervolgens op het binnenterrein van de instelling een tweede toegangsdeur open te krijgen met een slijptol. Intussen stak een vierde verdachte een bus die tegen het gebouw aan geparkeerd stond, in brand.

Op het moment dat de mannen probeerden het hek door te zagen, liep L. over de binnenplaats. Nadat de verdachten tevergeefs probeerden om een ander hek te slechten, werd de uitbraakpoging afgeblazen. Na een wilde achtervolging waarbij ook de Duitse politie betrokken was, werden de vier Fransen aangehouden. De mannen komen allemaal uit een voorstad van Parijs.

Ze hebben allemaal verklaard dat ze niet wisten wie ze gingen bevrijden. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat ze wisten dat het om Omar L. ging. “Ze hadden wel kunnen weten dat het om een persoon met een langdurige gevangenisstraf ging met een netwerk om de bevrijding te organiseren.” De rechtbank kwalificeerde de bevrijdingspoging als ‘een gebrek van respect voor de rechtsorde’.

Eerder noemde de officier van justitie de ontsnappingspoging al ‘een dikke middelvinger naar de rechtsstaat‘. Hij eiste 4,5 jaar cel tegen de verdachten.

In het vonnis woog de rechter mee dat de mannen tijdens de bevrijdingspoging geen wapens bij zich hadden. Daarnaast gebruikten ze enkel geweld tegen goederen. De totale schade aan de gevangenis bedroeg 170.000 euro.