Twee doden op één dag in de stad: ongeval met truck is al gauw fataal

Het punt op de Amstelveenseweg, ter hoogte van de ingang van de spoedeisende hulp van het VUmc, waar het ongeluk met het jonge meisje maandag gebeurde. Beeld Jakob van Vliet

Het waren de eerste dodelijke ongevallen met vrachtwagens dit jaar. Vorig jaar stierven vier mensen in het Amsterdamse verkeer bij ongevallen waarbij een vrachtauto was betrokken, in 2019 ging het om één ongeluk met fatale afloop.

Een zwarte dag, bevestigt verkeerswethouder Egbert de Vries. Hij nam maandagochtend onmiddellijk poolshoogte op het Waterlooplein, toen hij vernam dat daar een 66-jarige verkeersregelaar onder een vrachtauto terecht was gekomen. “De vrachtauto was daar in verband met werkzaamheden aan het Waterlooplein, een project waar wij zelf opdrachtgever van zijn.”

Wat er precies is gebeurd, is nog onderwerp van onderzoek, maar het lijkt erop dat de verkeersregelaar, die al bijna een jaar op het plein werkzaam was, is uitgegleden toen hij achter de vrachtwagen stond.

Amstelveensweg

Zo ongeveer op hetzelfde moment overleed op de Amstelveenseweg een meisje dat achter op de fiets bij haar vader werd aangereden door een vrachtwagen. De vrachtauto reed in dezelfde richting als de vader en de dochter en lijkt te zijn afgeslagen, waarna het ongeluk gebeurde. Beide plekken stonden niet te boek als gevaarlijke kruispunten.

Vrachtwagens vormen in het steeds drukker wordende Amsterdamse verkeer een groot risico. Uit cijfers blijkt dat vrachtwagens gemiddeld betrokken zijn bij 14 procent van de dodelijke ongevallen in de stad. Bussen en trams zijn betrokken bij 16 procent van de dodelijke ongevallen.

Volgens het Meerjarenplan Verkeersveiligheid van de gemeente vinden ongevallen met vrachtverkeer veelal plaats door beperkt zicht van de vrachtwagenbestuurder in de dode hoek, en door obstakelvorming van vrachtwagens die op de rijbaan of het fietspad aan het laden en lossen zijn.

‘Werk verkeersregelaars belangrijk’

Het is zeer wrang dat de verkeersregelaar om het leven is gekomen, zegt De Vries. “Hij stond daar juist omdat dat punt bij het Waterlooplein soms lastig kan zijn: er rijden in de spits vaak heel veel fietsers richting hun werk. Het helpt als regelaars mensen erop wijzen dat er een gevaarlijke situatie is met een vrachtauto. Tegelijk bewijst dit dodelijke ongeval hoe belangrijk het werk is van verkeersregelaars.”

Of er sprake was van een dodehoekongeval en of de bestuurder geen zicht had op de verkeersregelaar wordt nog uitgezocht. Feit is juist dat die dode hoek van vrachtwagens typisch een onderwerp is waarvan veel mensen zeggen dat ze zich bewust zijn van de gevaren. Terwijl uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat 43,5 procent van de volwassenen bij het stilstaan voor een verkeerslicht juist positie kiest naast een vrachtwagen. Sterker: 33,3 procent kiest zelfs voor de allergevaarlijkste plek, precies naast de cabine van de vrachtwagen.

Hoe vaak dergelijke ongevallen precies voorkomen is voor het laatst onderzocht in 2015. Toen bleek uit een studie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat in de zeven voorafgaande jaren gemiddeld negen mensen overleden na een dodehoekongeval. Deskundigen zeggen geen reden te hebben om te veronderstellen dat het probleem sindsdien groter of kleiner is geworden.

De afzetting op maandagochtend bij het dodelijke ongeval met de verkeersregelaar op het Waterlooplein. Beeld Jakob van Vliet

Vaak heel slechte afloop

Ongevallen die worden veroorzaakt door de dode hoek komen niet heel vaak voor, maar als er iets gebeurt, loopt het substantieel vaker heel slecht af: 46 procent heeft een dodelijke afloop. Ter vergelijking: ‘slechts’ 8 procent van de ernstige ongelukken waarbij een personenauto is betrokken, heeft diezelfde afloop. De gemeente gaat daarom het veiliger inrichten van kruispunten intensiveren. Maar ook het verbieden van bepaalde typen vrachtauto’s in een deel van de stad, is een regel die Amsterdam overweegt.

Vaak klinkt na dergelijke dramatische ongevallen de roep om het weren van vrachtverkeer uit de drukke delen van de stad. Dat is lastig: winkels, supermarkten en horeca moeten bevoorraad worden. Zouden grote vrachtwagens voor de bevoorrading van supermarkten bijvoorbeeld worden vervangen door kleinere bestelauto’s, dan zou dat betekenen dat er gemiddeld tien bestelauto’s naar dezelfde locatie moeten rijden in plaats van één. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de doorstroming.

Uit onderzoek door kennisorganisatie SWOV is gebleken dat het schuiven met venstertijden waarbinnen vrachtverkeer in staat wordt gesteld in de binnenstad te laden en te lossen, effectief kan zijn om dergelijke ongevallen te voorkomen: jongeren zouden bij later laden en lossen al op school zitten op het moment dat vrachtwagens door de stad rijden.