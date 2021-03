Turboshoppen in de Action: echt lekker struinen langs de afdruiprekken is er niet bij

Amsterdam - 2021-03-03 - Action - Amsterdam Oostpoort Beeld Jakob van Vliet

Het zijn de kleine dingen die het doen kennelijk. Die het meest gemist worden wanneer ze ineens niet meer kunnen. En als het dus weer kan, zo goed en zo kwaad als het gaat, waarom zou je dan géén tijdslot reserveren voor de Action, zeg, woensdagochtend acht uur?

Zoals Leo Ponten bijvoorbeeld. Gepikt en gesteven staat ie voor de deuren van de Action in Oostpoort. De eerste échte klant-op-afspraak is hij, samen met de verslaggever van Het Parool. Een beetje toevallig is het, zegt Ponten. “Ik moest wat dingetjes voor mijn kinderen hebben en toen zag ik dinsdagochtend op de website dat er deze ochtend nog een gaatje was. Waarom niet, dacht ik.”

Verzuipen in de ruimte

Vanaf woensdag mogen de niet-essentiële winkels de deuren weer openen. Maar met allerhande beperkingen. Om te beginnen: per winkel mogen er twee mensen naar binnen, ongeacht het vloeroppervlak. Een klein kledingwinkeltje kan daarmee uit de voeten, bij een zaak als de Action in Oostpoort, met de afmetingen van een stevige supermarkt, heb je met twee klanten het gevoel dat je verzuipt in de ruimte.

En: je mag maar tien minuten. Op een vooraf afgesproken tijd dus. Dinsdagochtend opende het elektronische loket, een uurtje later waren voor de eerste twee dagen alle tijdslots volgeboekt. Zoals Iraisha Mahboeb, tijdslot 8.10-8.20, het zegt: “Even spontaan winkelen zit er op deze manier niet in.”

Dat geldt voor deze vestiging, maar net zozeer voor zo ongeveer alle filialen van de Action. Het leek dinsdagochtend alsof er gratis kaartjes voor een concert of een Europacupfinale werden vergeven, zo was het dringen op de site van het bedrijf. Even clicken en reserveren werd daarmee een zenuwslopende exercitie van stilvallende computers en plotseling tóch niet beschikbare tijdslots.

Vogelhuisje

Een beetje te verwachten was het wel: uit onderzoek bleek onlangs dat van alle winkels die wegens de lockdown gesloten zijn, consumenten de Action het meest missen. Van de deelnemers noemde 14,9 procent de Action. Andere winkels die worden gemist zijn de Hema (5,1 procent) en Ikea (1,6 procent).

In de praktijk is 600 seconden winkelen in de Action een onrustige ervaring. Het verdienmodel van de keten, waar je volgens een collega heen gaat voor een tube lijm en weer buitenkomt met een vogelhuisje, een handige mat voor op het balkon, drie flessen shampoo en een neushaarknipper, is niet ingericht op een strak gericht aankoopproces.

Dat er na vijf minuten een waarschuwing klinkt (‘u heeft nog vijf minuten’) en je met nog twee minuten te gaan te horen krijgt dat je toch echt moet gaan afrekenen, maakt onbekommerd struinen langs de afdruiprekken onmogelijk. Wel fijn: je hebt alle, álle, ruimte. Waar het normaal ongemakkelijk druk is in de Action, kun je nu met je karretje geen schade aanrichten, al zou je willen.

Autoluchtverfrisser moet je toch even ruiken

Andere klanten ervaren hetzelfde onrustige gevoel. Wat de meesten dan weer niet belemmert om met volle tassen weer naar buiten te komen. Iraisha Mahboeb heeft een bal, een enorme hoeveelheid kaarsen en natuurlijk ‘het nodige foliegebeuren’. Voor mij is dit echt wel een essentiële winkel.”

Haar vriend Raoul Ali Hoesein, die een tijdslotje later heeft gepakt en buiten staat te wachten, is vooral op zoek naar ‘iets voor de auto’. Wat dan? “Zo’n luchtverfrisser. Die kon je ook met click & collect wel kopen, maar dat is toch iets wat je wilt ruiken voordat je het koopt.” Werkt het, op deze manier? “Het werkt. Natuurlijk is het niet zo lekker ontspannen als gewoon winkelen, maar je moet iets in deze tijden.”